Die Gerüchteküche um eine neues Opel-SUV ist endgültig erkaltet: Das immer wieder angekündigte Top-Crossover mit dem mutmaßlichen Namen Omega X ist nach der Scheidung von GM Geschichte!

Während die meisten Gerüchte um eine neues Opel-SUV mit dem mutmaßlichen Namen Omega X verklungen sind, heizte Opel die Gerüchteküche zur Pressekonferenz des Sanierungsprogramms Pace von selbst wieder an. Im Spätherbst 2017 zeigten die Rüsselsheimer nämlich eine Illustration ihres neuen Markendesigns mit bummerang-förmigen Tagfahrlichtern, einer charakteristischen Falz in der Motorhaube und einem neuen Logo – garniert mit den leichten Züge eines SUV. Bislang wusste man nur so viel: Es ist ein Designvorgriff in die Zukunft. Das heißt die Grafik könnte auch die Züge des neuen Corsa, Mokka X oder Astra andeuten. Doch, was ist denn nun an den Gerüchten um ein weiteres Opel-SUV? Nicht mehr viel, wie wir über ein halbes Jahr später wissen. Zwar hatte der ehemalige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann noch bestätigt, dass die bislang eher übersichtliche SUV-Palette um Mokka X, Crossland X und Grandland X erweitert werden solle, doch das war noch vor dem Wechsel des Mutterkonzern und dem Verkauf der GM-Tochter Opel an PSA. Auch der kolportierte Name Omega X kam nicht von ungefähr, schließlich wartet die 2003 ausgelaufende Baureihe noch immer auf einen Nachfolger.

Neuheiten Opel Crossland X (2017): Preis & Crashtest Meriva-Nachfolger Crossland X ab 16.850 Euro

Opel-Modellpalette bis 2016 im Video:

Gerüchte um neues Opel-SUV Opel Omega X