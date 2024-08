Oldtimer liegen im Trend

Auf deutschen Straßen sind immer mehr Oldtimer unterwegs. Der Bestand an Autos, die vor mindestens 30 Jahren erstmals zugelassen wurden, ist 2023 in Deutschland auf 759.275 Fahrzeuge gewachsen, ein Plus von 6,9 Prozent gegenüber 2022.

Oldtimer-Bestand und Durchschnittsalter wachsen

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Statistik über die Zahl der Oldtimer in Deutschland erstellt. Das Ergebnis: 2023 ist der Bestand an Autos, deren Erstzulassung vor mindestens 30 Jahren veranlasst wurde, um 6,9 Prozent angestiegen. Die Analyse des KBA umfasst dabei Oldtimer mit und ohne Historienkennzeichen, das nur an gut erhaltene, weitgehend dem Originalzustand entsprechende Altfahrzeuge vergeben wird. Der Trend zum Alteisen wirkt sich auch auf das Durchschnittsalter aller in Deutschland bewegten Pkw aus: Es stieg 2023 von zehn auf 10,3 Jahre, ein historischer Höchststand. Vor allem Modelle aus den 1970er und 80er-Jahren, die resistenter gegen Rost sind als noch ältere Oldtimer, entgehen immer öfter der Schrottpresse und werden zu begehrten Sammlerstücken. Dieser Trend lässt sich allerdings auch mit recht profanen Gründen erklären: Die Preise für Neu- und jüngere Gebrauchtwagen steigen stärker als die Kaufkraft. Zudem dürfen steuerlich begünstigte Oldtimer mit H-Kennzeichen unbegrenzt in Umweltzonen verkehren, unabhängig von ihrer Schadstoffklassen-Einstufung. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Mit dpa

