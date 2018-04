Am Heck ziehen sich bummerangförmige Rückleuchten bis weit in die Flanke, Teile der C-Säule und der Heckklappe sind schwarz abgesetzt.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten Limousine Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung 150 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten k.A. Reichweite 378 km Akku 40 kWh Grundpreis ab 31.950 Euro

Deutlich schärfere und klarere Konturen prägen den Nissan Leaf (2017) zweiter Generation. Das Elektroauto ist nach seiner Präsentation auf der Tokyo Motor Show 2017 noch in diesem Herbst zum Preis ab 31.950 Euro bestellbar, Marktstart ist Anfang kommenden Jahres. Alle Informationen gibt's hier!

Der Nissan Leaf (2017) muss in seiner zweiten Generation einiges an Reichweite draufpacken, möchte er ab kommendem Jahr zu Preisen von 31.950 Euro gegen die Konkurrenz aus Opel Ampera-e und Tesla Model 3 bestehen. Und genau das taten die Japaner auch und zeigen es auf der Tokyo Motor Show 2017 (28. Oktober bis 5. November): Fuhr der Vorgänger bis zu 250 Kilometer, packt das neue Elektroauto mit einer Reichweite von bis zu 378 Kilometer nach NEFZ deutlich mehr. Herzstück des elektrischen Kompaktwagens ist eine um zehn auf insgesamt 40 kWh angewachsene Lithium-Ionen Batterie, die 150 PS und 320 Newtonmeter bereit stellt. Auch beim Design soll sich der Fortschritt des Nissan Leaf (2017) bemerkbar machen. Im Gegensatz zum rundgelutschten Vorgänger zeigt der Neuling deutlich mehr Kante, die Front orientiert sich am V-förmigen Familiengrill, der als neues Merkmal der Elektroautos von Nissan blau hinterlegt ist. Am Heck ziehen sich bummerangförmige Rückleuchten bis weit in die Flanke, Teile der C-Säule und der Heckklappe sind schwarz abgesetzt. Das ergibt mit dem ebenfalls schwarz lackierten Dach eine homogene Fläche. Besonders stolz sind die Japaner auf zahlreiche neue Technologien, die im Nissan Leaf (2017) erstmalig ihren Einsatz finden: Das sogenannte e-Pedal ermöglicht dem Fahrer, mit nur einem Pedal zu beschleunigen, zu bremsen und anzuhalten. Nach Angaben von Nissan sollen bis zu 90 Prozent der Fahrsituationen mit dem e-Pedal gemeistert werden können, wobei der Autobauer betont, dass es natürlich auch Situationen gebe, in denen die herkömmliche Bremse unverzichtbar ist. Mehr zum Thema: Alle Autos in Tokyo

Nissan Leaf im Video:

Nissan Leaf auf der Tokyo Motor Show 2017

Ohnehin legen die Japaner großen Wert darauf, dass der Nissan Leaf (2017) mit den beiden Assistenzsystemen Propilot und Propilot Park komfortabel und sicher zugleich ist. So kann der Propilot selbstständig beschleunigen, bremsen, lenken und Abstand halten. Dabei arbeitet das kamerabasierte System bei Geschwindigkeit zwischen 30 und 100 km/h. Der Propilot Park übernimmt wiederum das komplette Parkmanöver. Das äußere Erkennungsmerkmal für Nissans Elektroautos, das blau hinterlegte Logo, übernimmt der Leaf auch für seinen Innenraum, in dem blaue Nähte die Sitze, das Armaturenbrett und das Lenkrad zieren. Direkt ins Blick fällt aber zuerst das sieben Zoll große Touchscreen-Display in der Mitte der Armaturentafel, das dahinterstehende Infotainmentsystem lässt sich via Apple CarPlay und Android Auto mit dem Handy verbinden. Das Smartphone spielt auch bei einer neuen App eine große Rolle, mit dem der Fahrer den Ladevorgang überwachen, das Aufladen zu einem bestimmten Zeitpunkt programmieren, die Temperatur im Innenraum noch vor dem Einsteigen regulieren oder die nächste Ladestation suchen kann. Dank des neuen Vehicle-to-Grid-Systems (V2G) wird der Nissan Leaf (2017) beim Laden ins Stromnetz eingebunden, sodass laut Nissan erneuerbare Energiequellen integriert, Netzschwankungen ausgeglichen und Ökostrom preiswerter gemacht werden kann. Vereinfacht ausgedrückt kann das Elektroauto dem Netz nicht nur Strom entnehmen, sondern auch speichern und wieder einspeisen. Das Ziel ist dabei, Kraftwerke gleichmäßiger betreiben zu können. Ab Oktober 2017 ist der Nissan Leaf zu Preisen ab 31.950 Euro bestellbar, Markstart ist Anfang kommenden Jahres.