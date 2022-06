Gebaut wird der Japaner wie bereits die erste Auflage bei Ray Mallock (RML) in Wellingborough. Eigentlich sollte bereits die erste Serie mit 480 PS lediglich als Showcar eingesetzt werden. Die Nachfrage war aber so groß, dass eine Handvoll gefertigt und verkauft wurden.

Für die Retro-Testfahrt begeben wir uns ins gut gefüllte AUTO ZEITUNG-Archiv: Hier finden wir Fahrberichte faszinierender Autos. Dieses Mal: der Nissan Juke-R 2.0 von 2015.

Wenn Japaner:innen mit leuchtenden Augen von Godzilla sprechen, dann ist die Rede vom Nissan GT-R. Das bis zu 600 PS starke Asphaltmonster ist seit über 40 Jahren die ultimative japanische Sportwagenlegende. Die ganze Aufmerksamkeit dürfte jetzt allerdings sein kleiner Bruder auf sich ziehen. Klein ist bei dem gerade präsentierten Nissan Juke-R 2.0 (2015) allerdings nur die Karosserie. Unter der kompakten Crossover-Hülle steckt nämlich die Allradtechnik von Godzilla. Bereits bei seinem ersten öffentlichen Auftritt 2011 war der Juke-R mit dem 480 PS starken Antriebsstrang des damaligen GT-R ordentlich motorisiert. Das Update zum 2.0 spendiert ihm nun satte 600 PS. Fest verzurrt im Schalensitz geht es auf die Piste. Hier gehört das kleine Biest hin. Ein Tritt aufs Gaspedal, und der Juke hämmert mit wild fauchendem V6-Biturbo über die Gerade auf die erste Schikane zu. Die Sechskolben-Bremssättel nehmen die Scheiben fest in die Zange. Willig und mit leichtem Heck pfeilt der allradgetriebene, mattschwarze Dampfhammer an den Kurbs vorbei und fliegt mit vollem Schub auf die 180-Grad-Kehre zu. Die harte Bremsphase im leichten Rechtsbogen vor der Kehre bringt das Heck zum Tanzen – der kurze Radstand und der hohe Aufbau fordern ihren Tribut. Dennoch lenkt der Nissan Juke-R 2.0 (2015) willig ein, und das lebendige Heck lenkt hilfreich mit. Dank satter Traktion schnalzt der wilde Zwerg auf die Gerade. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Am Bremspunkt erreicht der Crossover 200 km/h wie sein großer Bruder, der GT-R Nismo. Wer es beim Nissan Juke-R 2.0 (2015) darauf anlegt, erreicht Tempo 100 in rund drei Sekunden und kann, wenn man sich traut, mit knapp 300 km/h über die Piste jagen. Nicht nur die Fahrleistungen weisen ihn als echten Sportwagen aus. Mit seinen zivilen Brüdern hat er nichts mehr gemeinsam, er teilt sich mit ihnen lediglich noch die markante Silhouette. Unterm Blech steckt dagegen ein um 25 Zentimeter verkürzter GT-R. Der V6-Biturbo sitzt weit hinten direkt unter der Windschutzscheibe – Spritzwand und Armaturenbrett wurden daher nach hinten versetzt. Getriebe, Differenzial und Radaufhängungen des GT-R fanden samt Hilfsrahmen Platz im Heck des Nissan Juke-R 2.0 (2015). Fahrer:in und Beifahrer:in sitzen, von Fünfpunktgurten in eng anliegende Schalensitze gezurrt, extrem weit hinten im ausgeräumten Innenraum. Sitze im Fond? Kofferraum? Funktionalität? Fehlanzeige! Gebaut wird der Japaner wie bereits die erste Auflage bei Ray Mallock (RML) in Wellingborough. Eigentlich sollte bereits die erste Serie mit 480 PS lediglich als Showcar eingesetzt werden. Die Nachfrage war aber so groß, dass eine Handvoll gefertigt und verkauft wurden. Für 400.000 Euro ohne Steuern produziert RML auf Wunsch auch den Juke-R 2.0 von Hand in England – und individuelle Wünsche werden selbstredend berücksichtigt …

Technische Daten des Nissan Juke-R 2.0 (2015)

AUTO ZEITUNG 2015 Nissan Juke-R 2.0 Technische Daten Motor 3,8-Liter-V6-Turbobenziner Getriebe/Antrieb 6-Gang; Doppelkupplung; Allrad Leistung 441 kW/600 PS Max. Drehmoment 632 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4135/1910/1665 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 3,0 s Höchstgeschwindigkeit < 300 km/h Verbrauch auf 100 km (Werk) k.A. Kaufinformationen Basispreis ca. 500.000 Euro Marktstart 2015