... Motor des Nissan GT-R Nismo Z-Tune besser ein, über den angepassten und optimierten Fächerkrümmer freier aus. Zwei Ölkühler sorgen zudem dafür, dass die Suppe nicht überhitzt. So getunt, kann der Reihensechszylinder im Nissan GT-R Nismo Z-Tune locker über 8000 Mal in der Minute drehen und generiert brutale ...

Zum Abschied der R34-Generation legte Nissan 2003 noch eine ganz besondere Skyline-Edition auf. Nur 19 Nissan GT-R weltweit erhielten das Upgrade zum brutalen Z-Tune. Dabei verbietet sich fast schon der Begriff des Upgrades, eher ist von einem ganz neuen Skyline zu reden. So viel hat Nissan seinerzeit in den ...

Nie war ein Skyline seltener, kompromissloser und teuerer! Als Hardcore-Edition GT-R Nismo Z-Tune ist der Nissan ein brutaler 500-PS-Reiskocher. Nun steht eines der 19 Exemplare für 450.000 Euro zum Verkauf.

Zum Abschied der R34-Generation legte Nissan 2003 noch eine ganz besondere Skyline-Edition auf. Nur 19 Nissan GT-R weltweit erhielten das Upgrade zum brutalen Z-Tune. Dabei verbietet sich fast schon der Begriff des Upgrades, eher ist von einem ganz neuen Skyline zu reden. So viel hat Nissan seinerzeit in den Neuaufbau investiert. Als Basis für den des Nissan GT-R Nismo Z-Tune dienten wenig gefahrene, dadurch bestens erhaltene Nissan GT-R. Der RB26DETT-Block des Reihensechszylinders wurde von 2,6 auf 2,8 Liter aufgebohrt. Ein neuer IHI-Turbolader sorgt für eine höhere Sauerstoffzufuhr in die vergrößerten Brennräume des Nissan GT-R Nismo Z-Tune. Hochleistungs-Injektoren und eine stärkere Hochdruckpumpe geben entsprechend mehr Sprit dazu. Einher ging der Einbau einer neuen Kurbelwelle, zwei neuer Nockenwellen und geschmiedeter Kolben, die für die Mehrbelastung ausgelegt sind. Über verbesserte Lüfter und Ladeluftkühler atmet der Motor des Nissan GT-R Nismo Z-Tune besser ein, über den angepassten und optimierten Fächerkrümmer freier aus. Zwei Ölkühler sorgen zudem dafür, dass die Suppe nicht überhitzt.

Video Nissan Skyline R33: Amtliche Verschrottung Gericht beschließt Zerstörung

Nissan GT-R Nismo Z-Tune läuft 327 km/h Spitze