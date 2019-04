Der Nissan 370Z läuft seit der Modellpflege 2017 unverändert vom Band. Auf der New York Auto Show 2019 legt Nissan mit der 50th Anniversary Edition nach. Mit ihr feiert man 50 Jahre Z-Baureihe!

Die letzte Modellpflege des Nissan 370Z war 2017. Zum runden Geburtstag der Z-Baureihe legt man 2019 die 50th Anniversary Edition des Sportwagens mit V6-Motor auf. DIe silberne Lackierung mit schwarzen Akzenten soll an den legendären BRE-Rennwagen erinnern. Diverse Logos innen und außen weisen den Z als Jubiläumsmodell aus. Der Innenraum besticht mit einem exklusiven Alcantara-Lenkrad und elektrisch verstellbaren Ledersitzen mit geprägtem "50th Anniversary"-Logo. Dunkle Chromakzente, Einstiegsleisten und synthetisches Wildleder an den Türverkleidungen runden den Innenraum des hochwertigen Sondermodells ab. Auch der Jubiläums-Z ist 328 PS stark und schickt bis zu 363 Newtonmeter Drehmoment an die Hinterachse. Serienmäßig ist ein manuelles Sechsganggetriebe mit Zwischengas-Funktion an Bord, gegen Aufpreis ist auch eine Siebenstufen-Automatik mit Schaltwippen zu haben, die ebenfalls über eine Drehzahlanpassung verfügt. Darüber hinaus wurde das Fahrwerk überarbeitet. Einen Preis für das Sondermodell Nissan 370Z Facelift 50th Anniversary Edition wurde noch nicht genannt. Das Standardmodell startet bei 33.600 Euro. Mehr zum Thema: Der Nissan GT-R bekommt ein Jubiläums-Modell

Messe New York Auto Show 2019: Ticketpreise & Öffnungszeiten Die Auto-Highlights am Big Apple

Nissan 370Z Nismo Facelift (2017) im Video:

Nissan 370Z Facelift (2017) als 50th Anniversary Edition