Neuer Vinfast VF 8 (2022): Erste Testfahrt

Mit dem neuen Vinfast VF 8 (2022) drängt das vietnamesische Start-up auch auf den deutschen Markt. Was wir uns vom Elektro-SUV in der Größe eines Tesla Model Y versprechen dürfen, soll eine erste Testfahrt in einem Vorserienfahrzeug klären.

Auf der vietnamesischen Insel Hon Tre stand uns das Vorserienmodell des neuen Vinfast VF 8 ECO (2022) für eine erste Testfahrt zur Verfügung. Das elektrische SUV des vietnamesischen Automobilherstellers soll noch 2022 auf dem deutschen Markt starten und es mit Fahrzeugen wie dem VW ID.4, dem Skoda Enyaq IV oder dem Ford Mustang Mach-e aufnehmen. Auf den ersten Blick weiß der Herausforderer zu gefallen. Wie bei allen Vinfast-Modellen ziert auch die Front des VF 8 eine V-förmige Chromspange, die eine optische Verbindung zwischen Markenlogo und Scheinwerfern schafft. In der Dunkelheit verstärkt eine LED-Lichtleiste diesen Effekt. Am Heck wird das Spiel aus Licht und dem V für Vinfast fortgesetzt. Der Verlauf des Leuchtbands in den Rückleuchten unterstreicht die ausgeprägte Schulterpartie des 1,93 Meter breiten Stromers. Auf dem Fahrersitz platzgenommen, erweckt das minimalistisch gehaltene Cockpit Assoziationen mit Tesla, denn auch hier wird zur Bedienung ein Tablet-artiger und 15,6 Zoll großer Bildschirm oberhalb der Mittelkonsole verwendet. Das System reagiert schnell auf Berührungen und die Menüstruktur ist verständlich aufgebaut. Gegenüber dem Tesla Model Y bietet der neue Vinfast VF 8 (2022) allerdings den Vorteil, auch ein Head-up-Display an Board zu haben. Im Innenraum setzt Vinfast auf viele Kunstleder-bezogene Oberflächen. Das recht dünne und unten abgeflachte Lenkrad lässt sich nur manuell in Höhe wie Tiefe verstellen. Die Einstellung der Seitenspiegel erfolgt – wie bei Tesla – über das Infotainmentsystem und den Pfeilknöpfen am Multifunktionslenkrad. Der Fahrersitz bietet zwar kaum Seitenhalt und dessen Beinauflage lässt sich auch nicht verlängern, ist dafür aber sehr komfortabel. Auf der Rückbank kann man es sich auch auf längeren Strecken bequem machen. Da das Dach des VF 8 nach hinten nur leicht abfällt, erfreut man sich zumindest als mittelgroße Person an ausreichender Kopffreiheit. Den Fußraum muss man sich hingegen mit einem recht breiten Kardantunnel teilen, da die Plattform auch für Verbrenner ausgelegt ist.

Erste Testfahrt mit dem neuen Vinfast VF 8 (2022)

Genug der Theorie: Zeit, die erste Testfahrt im Vinfast VF 8 ECO (2022) zu beginnen. Die vier Knöpfe zum Einlegen der Fahrstufen sind in der Mittelkonsole positioniert. Kaum ist "D" und das Gaspedal gedrückt, möchte der VF 8 vorpreschen. An die feinfühlige Gasannahme gewöhnt man sich aber recht schnell. Gleich zwei Elektromotoren, pro Achse einer, mit einer Systemleistung laut Vinfast von bis zu 260 kW (353 PS) und einem maximalen Drehmoment von 500 Newtonmetern treiben den Vietnamesen mit einem elektrischen Allradantrieb an. In unserem Testwagen ist die kleinstmögliche Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 82 kWh integriert. Laut WLTP kommt das SUV damit bis zu 420 Kilometer weit. Darüber hinaus gibt es auch die Option auf eine 87,7-kWh-Variante. Obwohl die vorgegebene Strecke für unsere erste Testfahrt topfeben ist, neigt die Karosserie aufgrund einer weichen Feder-Dämpfer-Abstimmung zu Wipp-Bewegungen. Bei Kurvenfahrten mit erhöhtem Tempo belastet der neue Vinfast VF 8 (2022) das kurvenäußere Vorderrad stark. Der daraus resultierende Haftungsabriss der 19-Zoll-Räder kündigt sich durch quälende Reifengeräusche an. Fairerweise sei an dieser Stelle aber nochmal gesagt, dass unsere erste Testfahrt in einem Vorserienfahrzeug stattfindet. Dass der Fokus auf dem Komfort liegt, verdeutlicht der vietnamesische Stromer auch bei der Abstimmung der Fahrmodi. Egal ob Eco, Normal oder Sport, die Lenkung ist tendenziell immer vage und wird im Sport-Modus nur minimal verbindlicher. Ähnlich verhält es sich mit der Gasannahme während der Fahrt: Bei erhöhtem Tempo wünscht man sich etwas mehr Rückmeldung. One-Pedal-Driving, also das Fahren und Bremsen ohne Bremspedal, sowie stark differierende Rekuperationsstufen mögen bei vielen Elektroautos Standard sein, nicht so beim Vinfast. Die Stufen "Low" und "Standard" lassen sich über das Display einstellen und sind in ihrer Intensität kaum zu unterscheiden.

Technische Daten des neuen Vinfast VF 8 (2022)

AUTO ZEITUNG 16/2022 Vinfast VF 8 ECO Technische Daten Motor zwei E-Motoren (Vorder- und Hinterachse) Getriebe/Antrieb Reduktionsgetriebe; Allrad Gesamtleistung 260 kW/353 PS Max. Drehmoment 500 Nm Batterie-Kapazität 82 kWh (netto) Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4750/1934/1667 mm Leergewicht/Zuladung k.A. Kofferraumvolumen k.A. Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 5,9 s Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Verbrauch auf 100 km 20,6 kWh Reichweite 420 km Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 43.900 Euro zzgl. Batteriemiete Marktstart Oktober 2022