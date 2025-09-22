Mit dem neuen Kia EV4 entert die Hyundai-Tochter 2025 den Markt der kompakten Nicht-SUV mit Elektroantrieb. Wir haben uns bei einer ersten Testfahrt einen Eindruck verschafft.

Es muss nicht immer ein SUV sein: Den EV4 gibt es wie hier als Schrägheck-Limousine und als exzentrischen Fastback.

SUV laufen den kompakten Schrägheck-Limousinen zwar sukzessive den Rang ab, das Golf-Segment ist auf dem europäischen Markt jedoch nach wie vor relevant – elektrische Optionen gibt es dabei nicht viele. Das soll sich mit dem neuen Kia EV4 ändern, dessen Auslieferungen im September 2025 starten. Der EV4 wird einerseits als klassischer Schrägheck mit 4,43 m Außenlänge angeboten, der in der Slowakei vom Band geht und auf den europäischen Markt zugeschnitten ist. Parallel steht auch ein exzentrischer Fastback aus koreanischer Produktion im Programm, der in der Basis bereits höher ausgestattet ist und rund 30 cm länger ausfällt. Die Preise starten bei 37.590 für den Hatchback (Ausstattung "Air") beziehungsweise 41.490 Euro für den Fastback (Ausstattung "Earth", Stand: September 2025).

Zur Markteinführung sowie unsere erste Testfahrt steht für beide Varianten lediglich ein Antrieb zur Verfügung: ein 150 kW (204 PS) starker Frontmotor, der die Vorderräder antreibt. Die Batterie fasst wahlweise 58,1 oder 81,4 kWh, wobei die WLTP-Reichweite des Hatchback mit bis zu 440 km beziehungsweise 625 km die größte Stärke des Neulings ist. Der neue Kia EV4 (2025) baut auf der 400-V-Version der E-GMP-Konzernplattform auf, was für eine eher unspektakuläre, aber konkurrenzfähige Ladeperformance sorgt: Unabhängig von der Akkugröße soll der EV4 in rund 30 min von zehn auf 80 Prozent laden, da der kleinere Energiespeicher mit 101 kW Ladeleistung arbeitet und der größere mit 128 kW.

Testfahrt im Kia EV4 (2025): Potenter Antritt & vorbildlicher Komfort

Ein stärkerer Antrieb mit zweitem Elektromotor soll zwar noch folgen – fehlt uns bei der ersten Testfahrt im Hatchback aber ganz und gar nicht: Besonders im Sportmodus tritt der neue Kia EV4 (2025) potent und für den Alltag absolut ausreichend an. Positiv hervorzuheben sind zudem Geräusch- und Federungskomfort, die für die Kompaktklasse vorbildlich ausfallen. Selbst bei Autobahntempo bleibt der Innenraum erfreulich ruhig und auch grobe Verwerfungen bringen den Koreaner nicht aus der Ruhe.

Apropos Innenraum: Hier gefällt der EV4 Hatchback mit einem amtlichen Platzangebot. Zudem sitzt man auf dem Fahrersitz 40 mm niedriger als im SUV-artigen Bruder EV3, wodurch man sich sofort ins Auto integriert fühlt. Durch eine offene Gestaltung der Mittelkonsole herrscht außerdem ein luftiges Raumgefühl. In diesem Segment nicht selbstverständlich: Die Kniefreiheit im Fond ermöglicht es problemlos, zwei Großgewachsene hintereinander zu setzen. Während sich beim Fastback die abfallende Dachlinie mit einer beschränkten Kopffreiheit im Fond rächt, lässt sich die Schrägheck-Limousine auch hier nichts zu Schulden kommen.

Überladenes Cockpit & fortschrittliche Assistenten

Der Arbeitsplatz des neuen Kia EV4 (2025) wird von einem 12,3-Zoll-Digitalcockpit sowie einem zentralen Touchscreen derselben Größe dominiert, getrennt durch einen gesonderten 5,3-Zoll-Touchscreen zur Klimabedienung. Allerdings lassen sich die wichtigsten Klima-Funktionen wie Temperatur- und Gebläseeinstellung zusätzlich auch über eine Reihe physischer Regler unterhalb des Zentraldisplays bedienen. Eine Leiste mit Tasten für häufig angewählte Menüs wie Navigation, Media oder Einstellungen erleichtert die Bedienung spürbar. Wer nicht mit dem Kia-Universum vertraut ist, könnte jedoch von der Informationsfülle des Digitalcockpits überfordert sein – übersichtlich ist anders.

Problemlos funktionieren bei unserer ersten Testfahrt die fortschrittlichen Spurhalte-, Lenk- und Geschwindigkeitsassistenten. Auf der Autobahn muss man das Lenkrad also lediglich berühren, um dem System die geistige Anwesenheit zu signalisieren – das nötige Vertrauen erwecken die Assistenten auch sonst. Anders die optionale Spurwechselunterstützung, die für uns keine spürbare Erleichterung bringt.

Technische Daten des neuen Kia EV4 (2025)

AUTO ZEITUNG 21/2025 Kia EV4 Technische Daten Motor Permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Vorderrad Systemleistung 150 kW/204 PS Max. Drehmoment 283 Nm Kapazität/Spannung 81,4 kWh/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4430/1860/1485 mm Leergewicht/Zuladung (EU) 1896 – 1985/445 – 459 kg Kofferraumvolumen 435 – 1415 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,7 – 7,8 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Verbrauch auf 100 km 14,9 – 16,2 kWh Reichweite 584 – 625 km Kaufinformationen Grundpreis 37.590 € Marktstart Im Handel Alle Daten Werksangaben