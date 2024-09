In den Grenzbereich mit dem N Vision 74

Mit dem neuen Hyundai N Vision 74 (2022) hat die Marke ein elektrisch angetriebenes Aushängeschild für die Lust am Fahren konstruiert. Eine explosive Mischung aus Wasserstoff, geladener Energie und zwei E-Maschinen – und ein Fahrspaß-Labor der Extraklasse. Erste Testfahrt mit der Konzept-Studie!

Concept-Cars, Studien oder Prototypen werden eigentlich so behütet, dass man für erste Eindrücke höchstens mal eine Sitzprobe wagen darf oder, in besonderen Fällen, auch zu einer zurückhaltenden Runde ums Eck auf den Beifahrersitz eingeladen wird. Aber nur selten findet man sich selbst hinter dem Lenkrad wieder – und wenn, dann bitte langsam und vorsichtig. Bei Hyundai geht man mit diesem Thema offenbar sehr unbekümmert um. Bei der ersten Testfahrt im neuen Hyundai N Vision 74 (2022) gelten jedenfalls keine Einschränkungen: Wir können den Konzept-Sportler fahren, und zwar auf der Rennstrecke. Wir dürfen uns sogar direkt ein paar Runden austoben. Ein rollendes Labor für Fahrspaß, wie Hyundai sagt, und das muss eben erfahren werden. Unser N Vision 74 ist übrigens eines von nur drei Exemplaren. Sein Wert? Unbezahlbar. Der Prototyp holt 680 PS (500 kW) und 900 Newtonmeter aus zwei E-Maschinen – und lässt uns an diesem Tag die E-Mobilität noch einmal mit ganz anderen Augen sehen.

Erste Testfahrt mit dem neuen Hyundai N Vision 74 (2022)

Der neue Hyundai N Vision 74 (2022) ist ein Hybrid-Sportler mit einem batterieelektrischen System samt kooperativem Brennstoffzellen-Arrangement – er nutzt Wasserstoff als Basis-Energiequelle und verwendet die Leistung der Batterie als Boost. Der dazu notwendige 62,4-kWh-Akku liegt optimal integriert in T-Form im Fahrzeugboden und nutzt die 800-Volt-Technologie für maximale Performance und kurze Ladezeiten. Auch die beiden 4,2 Kilogramm speichernden Wasserstoff-Tanks im Heck lassen sich in nur fünf Minuten mit frischem Hydrogen füllen. Ganz nebenbei ergeben sich Reichweiten von rund 600 Kilometern, die beim neuen Hyundai N Vision 74 (2022) aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. Die 95-kW-Brennstoffzelle selbst sitzt knapp hinter der Vorderachse. Drei unabhängige Kühlkreisläufe für Brennstoffzelle, Batteriesystem und Antriebseinheit sollen auch bei maximaler und dauerhaft anliegender Leistung für konstante Performance bei der Testfahrt auf der Rennstrecke sorgen.

Während klassische Verbrenner mit einer, wenn auch mittlerweile kleinen, Verzögerung Leistung und Drehmoment erst über Drehzahlen sowie träge anlaufende Turbos aufbauen müssen, ist beim neuen Hyundai N Vision 74 (2022) beides sofort abrufbar – und zwar so unmittelbar und so extrem filigran dosierbar, dass es eine Freude ist, die gesamte Power per Fahrpedal hervorzulocken. Beim N Vision 74 kommt hinzu, dass jede Leistungsabfrage von zwei je 250 kW (340 PS) starken E-Maschinen beantworten wird. Und das nicht an Vorder- und Hinterachse, sondern ausschließlich am Heck. Hyundai weiß eben, wie man Fahrspaß arrangiert. Um den Vorteil der zwei unabhängig steuerbaren E-Motoren an den Hinterrädern voll auszureizen, verfügt der neue Hyundai N Vision 74 (2022) über ein neu entwickeltes Torque Vectoring-System. Dank dieser fantastisch zuarbeitenden, radgenauen Drehmomentverteilung, die jedem Sperrdifferenzial überlegen ist, findet der Hyundai spielerisch in jeden Radius und drückt so ungeniert frivol ab dem Scheitelpunkt mit sensationell kontrollierbarem Übersteuern aus der Kurve heraus, dass man ihn fortan in jedem noch so unscheinbaren Radius herausfordern will.

Intensive Verbindung zwischen Mensch und Maschine

Der Sportler liegt dabei rau und hart in der Hand, gibt eher den kompromisslosen Renn- als den angepassten Sportwagen, bleibt aber, wenn man ihn in den Grenzbereich treibt, sehr verbindlich in seiner Kommunikation. Der neue Hyundai N Vision 74 (2022) ist ein Sportwagen jenseits der Vernunft, eine Fahrspaß-Explosion der Sonderklasse, die sich ausschließlich im Herzen entlädt. Er sollte unbedingt in die Serie finden – ohne Rotstiftabstriche – und könnte damit der Star der E-Mobilität werden. So wie er in puncto Design die Brücke zur Vergangenheit schlägt, könnte er auch der Wegweiser in eine leidenschaftliche, automobile Zukunft sein.

Technische Daten des neuen Hyundai N Vision 74 (2022)