Alle Tests zum Honda HR-V

Neuer Honda HR-V (2025): Testfahrt mit dem gelifteten City-SUV

Marcel Kühler Testredakteur

Markanteres Design, weiterentwickelter Hybrid-Antrieb und mehr Komfort: Honda frischt den HR-V 2025 umfassend auf. Unsere erste Testfahrt zeigt den Fortschritt.

Honda HR-V Facelift (2025) fährt auf einer Landstraße, Ansicht von vorne.
Honda HR-V Facelift (2025)

Die äußeren Retuschen halten sich in Grenzen.

Foto: Honda
Honda HR-V Facelift (2025) fährt auf einer Landstraße, Ansicht von vorne links.
Honda HR-V Facelift (2025)

Das Facelift zielte vorrangig auf technische Verbesserungen.

Foto: Honda
Cockpit des Honda HR-V Facelift (2025).
Honda HR-V Facelift (2025)

Ansprechende Materialien und eine üppige Serienausstattung prägen das Innere.

Foto: Honda
Weggeklappte Rücksitze im Honda HR-V Facelift (2025).
Honda HR-V Facelift (2025)

Praktisch und serienmäßig: hochklappbare "Magic Seats".

Foto: Honda
Honda HR-V Facelift (2025) steht auf einem Parkplatz vor einem Gebäude. Ansicht von hinten links.
Honda HR-V Facelift (2025)

Mit seinen kompakten Abmessungen ist der HR-V in der Großstadt bestens aufgehoben.

Foto: Honda
Inhalt
  1. Neuer Honda HR-V (2025): Umfangreich bestückte Ausstattungslinien
  2. Erste Testfahrt: Komplexe Technik, unkompliziert im Alltag
  3. Gute Fahreigenschaften und sparsam
  4. Technische Daten des Honda HR-V Facelift (2025)
  5. Fazit

 

Neuer Honda HR-V (2025): Umfangreich bestückte Ausstattungslinien

Seit September 2021 bietet Honda die aktuelle Generation des HR-V bei uns an. Einen sonderlich großen Kundenstamm hat der kompakte Crossover in den vergangenen Jahren nicht für sich gewinnen können, sodass er immer noch ein eher seltener Anblick auf unseren Straßen ist. Damit das nicht so bleibt, spendiert die Marke dem HR-V, den es weiterhin nur mit einem Antrieb gibt, einige Neuerungen. Feine Retuschen an der ausdrucksstarken Front sowie neu zusammengestellte Ausstattungslinien sollen weitere Kaufanreize für das neue Honda HR-V Facelift (2025) schaffen.

Bereits die Basisvariante Elegance bietet viele Funktions- und Komfortmerkmale, etwa Navigation, Sitzheizung, Rückfahrkamera, zahlreiche Assistenzsysteme oder die hochklappbaren "Magic Seats" in Reihe zwei – und das alles zum Preis von 34.700 Euro. Die von uns gefahrene Topausführung Advance Style Plus kostet zwar üppige 41.300 Euro, bietet dafür aber diverse luxuriöse Dinge, etwa ein Panorama-Glasdach, Zweifarb-Lackierung und eine Audioanlage mit zehn Lautsprechern (Alle Preise: Stand September 2025).
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Honda e:Ny1 (2023) im Video:

 
 

Erste Testfahrt: Komplexe Technik, unkompliziert im Alltag

Wie bereits erwähnt lässt der Hersteller bei der Motorisierung des neuen Honda HR-V Facelift (2025) keine Wahl. Den Crossover gibt es lediglich mit dem e:HEV genannten Hybridsystem. Den größten Teil des Vortriebs übernimmt eine E-Maschine. Im Hybridmodus treibt ein effizienter Atkinson-Motor die zweite E-Maschine an, die als Generator fungiert und den Strom für die Antriebsmaschine produziert. Außerdem kann der Verbrenner bei Bedarf auch direkt auf die Räder einwirken.

Honda HR-V Facelift (2025) fährt auf einer Landstraße, Ansicht von vorne links.
Foto: Honda

Bei der ersten Testfahrt bekommen wir vom komplizierten Zusammenspiel der Komponenten kaum etwas mit – zum Glück. In der Stadt fühlt sich der HR-V fast schon wie ein E-Auto an. Wenn sich der Vierzylinder-Benziner zuschaltet, bleibt das Geräuschniveau angenehm niedrig. Das liegt zum einen daran, dass Honda im Zuge der Modellpflege die akustische Isolierung verbessert hat. Außerdem arbeitetet das Entwicklungsteam an der Drehzahlanpassung, sodass der Verbrenner nun mit weniger Umdrehungen ins Geschehen einsteigt. Somit konnte Honda, was den Antrieb angeht, einen spürbaren Komfortgewinn im Vergleich zum Vorfacelift-Modell erreichen.

Die Konkurrenten:

 

Gute Fahreigenschaften und sparsam

An Effizienz hat es dem System übrigens noch nie gefehlt, das beweist auch der Durchschnittsverbrauch, den der Bordcomputer nach unserer ausgiebigen ersten Testfahrt mit dem neuen Honda HR-V Facelift (2025) ausspuckt. Demzufolge benötigt der das SUV durchschnittlich 5,3 l Superbenzin auf 100 km.

Aber auch die sonstigen Fahreigenschaften überzeugen. Das Fahrwerk (alle Arten erklärt) absorbiert die meisten Anregungen sehr ordentlich. Dabei liegt der Honda markentypisch satt auf dem Asphalt und lässt sich dank der präzise abgestimmten Lenkung auch mal zackig durch kurviges Terrain scheuchen.

Komfortabel sind zudem die Sitze geraten. Sie bieten ausreichend Seitenhalt und eine langstreckentaugliche Polsterung. Darüber hinaus bietet der HR-V ordentliche Platzverhältnisse für vier Erwachsene und eine ansprechende Material- und Verarbeitungsqualität. Somit spricht eigentlich nichts dagegen, dass sich der Freundeskreis des Japaners bald deutlich vergrößert.

 

Technische Daten des Honda HR-V Facelift (2025)

AUTO ZEITUNG 21/2025Honda HR-V
Technische Daten
Motoren4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1498 cm³;
Atkins-Motor, Zwei E-Motoren
AntriebDirektantrieb ohne Getriebe; Vorderrad
Systemleistung96 kW / 131 PS
Systemdrehmoment253 Nm
Kapazität/Spannungk.A.
Karosserie
Außenmaße (L/B/H)4355 / 1790 (2028)* / 1582 mm
Leergewicht/Zuladung1377 / 493 kg
Kofferraumvolumen319 – 1289 l
Fahrleistungen
Beschleunigung (0-100 km/h)10,6 s
Höchstgeschwindigkeit170 km/h
Verbrauch auf 100 km5,4 l S
Elektrische Reichweitek.A.
Kaufinformationen
Grundpreis34.700 €
MarktstartMärz 2025
Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel

 
Marcel Kühler Marcel Kühler
Unser Fazit

Der Honda HR-V ist ein angenehmer Alltagsbegleiter, der mit seinen kompakten Abmessungen und dem effizienten Hybrid-Antrieb gerade im urbanen Umfeld bestens aufgehoben ist. Das Facelift hat dem Japaner vor allem einen merklich verbesserten Komfort in den Bereichen Akustik und Antrieb beschert.

Tags:
