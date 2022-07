Der neue Honda Civic Type R (2022) steht zur begleiteten Testfahrt auf der Rennstrecke bereit. Das ist unser erster Eindruck vom heißen Kompakten unter der brennenden Sonne Italiens!

Beim Rundgang um den neuen Honda Civic Type R (2022) noch vor der ersten begleiteten Testfahrt könnte man fast meinen, Honda hätte sein kompaktes Biest gezähmt. Die Front wirkt geglättet, das Heck um einiges beruhigter und alles, was nach Luftschlitzen und aerodynamischen Bauteilen aussieht, dient auch tatsächlich einem Zweck. Aus den vormals 20-Zoll- sind 19-Zoll-Felgen mit Michelin Pilot Sport 4S-Reifen geworden. Der große wie breite Kühlergrill sitzt tief und sorgt für die nötige Kühlung des 2,0-Liter-Turbovierzylinders, den wir bereits aus dem Vorgänger kennen. Senkrechte Luftschlitze belüften die Brembo-Bremsen. Hinter den Vorderrädern wiederum verringern Luftauslässe den Staudruck in den Radkästen. Der Aerodynamik kommen auch die Lufteinlässe vor den Hinterrädern und die optimierte Form der Kotflügel zugute. Am Heck sorgen der Diffusor und der große Flügel für den gewünschten Abtrieb, die drei mittig sitzenden Endrohre der Abgasanlage für Aufsehen und Klang. Alle funktionalen Teile heben sich in Schwarz von der Wagenfarbe ab. Naturgemäß ist auch die neue Generation des Civic Type R auf schnelles Fahren ausgerichtet. Bereitet die optisch weniger verspielte Neuauflage nun auch weniger Spaß? Weit gefehlt, stellen wir fest, als Nestor Girolami, seines Zeichens WTCR-Rennfahrer, mit uns über im neuen Honda Civic Type R (2022) über den italienischen Tazio Nuvolari-Rundkurs prescht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Begleitete Testfahrt im neuen Honda Civic Type R (2022)

Wir sitzen in knallroten Schalensitzen und würden zu gern selbst den aus Alu gefrästen Schaltknauf des neuen Honda Civic Type R (2022) bedienen. Doch heute gehört er dem Renn-Profi, der uns auf die Testfahrt mitnimmt. Über kurze Schaltwege bewegt Girolami präzise und knackig das Getriebe. Der Civic beschleunigt leichtfüßig auf 200 km/h. Anbremsen vor der Kurve, einlenken und wir verlieren temporär die Bodenhaftung an der Hinterachse. Nichts, was uns verunsichert. Die Sportsitze geben uns Seitenhalt, die Beine stemmen sich im ebenfalls tiefroten Fußraum gegen die Längsbeschleunigung. Selbst auf der Beifahrerseite ist zu erspüren, wie der Honda die Ruhe bewahrt, kalkulierbar bleibt und beim Kurvenausgang zart ins Untersteuern kommt. Selbst mit quietschenden Reifen und leichtem Gripverlust vermittelt der Kompaktsportler ein Gefühl von Sicherheit – das bestätigt auch unser Fahrer. Der neue Type R ist einfach zu beherrschen und gibt genau zu verstehen, was gerade vor sich geht. Die erhöhte Karosseriesteifigkeit im Vergleich zum Vorgänger ist nur ein Aspekt, der dazu beiträgt. Unter anderem hat Honda auch die Fahrwerksgeometrie optimiert und den Sturz um 16 Prozent erhöht. Auf der Rennstrecke fühlt sich der neue Honda Civic Type R (2022) also wohl. Im +R-Modus spannt er jeden "Muskel" an und liefert als Fahrmaschine souverän ab. Wie er aber als Alltagsauto in den Fahrmodi Comfort, Sport oder Individual unterwegs ist, dürfen wir noch nicht erfahren. Das gilt auch für konkrete Daten, denn der Civic Type R ist noch nicht homologiert – doch Honda lässt uns wissen: Die Leistung des neuen Type R wird die des alten deutlich übertreffen. Dieser kommt auf 320 PS (235 kW). Unsere Prognose nach der ersten Testrunde: Eine Leistungssteigerung auf rund 340 PS (250 kW) erscheint realistisch. Einen Preis hat der Hot Hatch ebenfalls noch nicht: Da der Vorgänger zuletzt 38.550 Euro gekostet hat, könnte die Neuauflage bei rund 40.000 Euro beginnen. Ihr Marktstart ist auf Anfang 2023 terminiert.

