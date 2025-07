Neuer Fendt Diamant 650 (2025): Probewohnen im renovierten Topmodell

Was sind das eigentlich für Leute, die knapp 60.000 Euro für einen Caravan ausgeben? Die Frage ist berechtigt, denn Fendt verkauft jährlich eine vierstellige Anzahl solcher Glamping-Anhänger, die mit ein paar Kreuzchen auf der Ausstattungsliste auch 70.000 Euro und mehr kosten können. Sind es nur exaltierte Ruheständler:innen, die sich das Spitzenmodell mit dem funkelnden Namen Fendt Diamant leisten? "Das kommt aufs Land an", sagt Marketing-Chef Thomas Kamm. "Die deutschen Diamant-Käufer sind meistens über 55 Jahre alt, doch in Frankreich ist der Diamant auch für jüngere und sogar junge Familien ein Thema." Auch ein Luxus-Wohnwagen wie der neue Fendt Diamant 650 (2025) muss deshalb mit der Zeit gehen. Aber bitte ganz sachte, denn die Diamant-Käufer:inen schätzen die Entwicklung in kleinen Schritten.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Feinschliff im Detail: Edel-Caravan wird günstiger

An der etwas altmodischen Hammerschlag- Optik der Außenhaut und am Holzsandwich Boden haben die Fendt-Entwickler:innen deshalb auch zum Modelljahr 2026 nichts verändert. Doch Feinschliff im Detail gibts schon, obwohl das nur Insider sehen. Vor allem aber wird der Edel-Caravan zum ersten Mal seit Jahren ein Stück erschwinglicher: Der Basispreis der Diamant-Baureihe rutscht mit dem Modelljahr 2026 wieder unter die 50.000-Euro-Marke. Und weil ein Hersteller wie Fendt nicht an der Qualität sparen kann, lässt er auf Wunsch die aufwendige Alde-Warmwasserheizung weg, um stattdessen eine klassische Truma-Gasheizung vom Typ Combi 6 zu montieren.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Das kommt Sommer-Camper:innen sehr entgegen und spart 2500 Euro, es verdoppelt die Anzahl der Diamant-Modelle von drei auf sechs und macht es Einsteiger:innen noch einen Tick schwerer, die Übersicht zu behalten. So haben die Zahlen hinter der Modellbezeichnung erstaunlicherweise nichts mit den Abmessungen des Caravans zu tun: Ein Fendt Diamant 560 ist nämlich 7,71 m lang, während sich der 650 auf imposante 8,60 m streckt. Und den hängt uns Fendt auch zum ersten Kennenlernen der 2026er-Modelle an.

Ein Raum zum Durchschreiten: 2,4 m Breite beeindrucken

Annäherung an ein Phänomen: Ist es wichtig, dass der Teppich auf dem Boden jetzt ein paar Millimeter hochfloriger ist, dass die LED an den Oberschränken noch einen Tick eleganter verlaufen und das dunkle Holzdekor neuerdings Catania Oak heißt? Man muss das gar nicht wissen, weil der neue Fendt Diamant 650 (2025) als eine Art Gesamtinszenierung wirkt. Das beginnt schon beim Raumeindruck, mit dem er auch Camper:innen imponiert, die eigentlich keinen tandemachsigen Zweitonner hinter sich herziehen wollen. Tatsächlich lässt sich der lange Raum durchschreiten, als wäre er eine kleine Suite oder der Wohnbereich eines noch viel schwereren Reisemobils – hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt. Eine Stehhöhe von 1,98 m ist dabei weniger beeindruckend als die Innenbreite von 2,40 m. Sie lässt auch dann kein Völlegefühl aufkommen, wenn sich vier Erwachsene durch den luftigen Quader bewegen, der ja eigentlich für ein anspruchsvolles Paar gedacht ist – denn selbst der Durchgang zwischen Küchenblock und 200-l-Kühlschrank ist mit einer Weite von fast einem Meter keine Engstelle mehr.

Foto: Hardy Mutschler

Alles hier fällt etwas üppiger aus als gewohnt, das gilt für die Federkern-Polster der Sitzgruppe ebenso wie für die enorme Dicke der Siebenzonen-Komfortschaummatratzen, die Fendt auf die beiden Lattenroste des Diamant legt. Wer genug hat von getrennten Betten, der kann sie mithilfe einer ausziehbaren Verbindung und mehrerer Zwischenpolster zur Kingsize-Liegewiese von fast fünf Quadratmeter Grundfläche verbinden. Schon das Zusatzbett, das ganz klassisch durch Umstecken des hinteren Sofas entsteht, fällt größer aus als die meisten Wohnmobil-Doppelbetten.

Schwergewicht mit viel Platz: Ein Vorzug des Diamant

Federleicht kann so viel Lebensraum im neuen Fendt Diamant 650 (2025) nicht sein. Schon ohne typische Gimmicks wie Dachklimaanlage (33 kg, 3280 Euro), Markise (48 kg, 1782 Euro) oder verstärktes Fahrwerk (47 kg, 1065 Euro) wiegt ein großer Diamant fast zwei Tonnen. Doch auch das gehört zu den Dingen, die seine Käufer:innen als Vorzug schätzen, denn die Flüchtigkeiten des modernen Leichtbaus mutet ihnen der Diamant auch im Modelljahr 2026 nicht zu. Sicher, der Esstisch zeigt nur die gemaserte Illusion von Marmor, doch wer ihn kurz lupft, staunt trotzdem über seine Schwere. Auch die Schrankklappen fühlen sich mehr nach Edeleinrichter als nach Campingmöbel an – jede von ihnen ist übrigens mit 30 Schrauben befestigt. Und wenn die Eingangstür ins Schloss ploppt, dann klingt das tatsächlich so, wie es Oldtimer-Fans von einer alten S-Klasse der Baureihe W 126 gewohnt sind.

Vielleicht ist das alles gar nicht mehr zeitgemäß – so wie ein High-End-Plattenspieler oder ein handgenähter Maßschuh. Womöglich gibt es den Fendt Diamant ja irgendwann im Manufactum-Katalog zu bestellen. Was zumindest die Frage beantwortet, wer 60.000 Euro für einen Wohnwagen ausgeben würde.

Ähnliche Wohnwagen:

Technische Daten des neuen Fendt Diamant 650 (2025)

AUTO ZEITUNG 15/2025 Fendt Diamant 650 Karosserie Außenmaße (L/B/H) 8600 (7460)* / 2500 / 2600 mm Leergewicht/Zuladung 1901 / 299 kg (zGm 2800 kg opt.) Ausstattung Schlafplätze 4 – 5 Herd/Heizung Dreiflammen-Gaskocher mit Gas-Backofen/Truma Combi 6 (Gas) Gas k.A. Frisch-/Abwasser 45/24 l Preis Grundpreis 54.850 € Alle Daten Werksangaben; *Länge Aufbau