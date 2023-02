Wer außerhalb der Saison sein Zweirad trocken und staubgeschützt lagern möchte, greift zu einer Motorradabdeckung. Wir haben die besten Produkte im Vergleich.

Im Winter wird das Motorrad wenig bis gar nicht bewegt und soll trotzdem vor Wind und Wetter geschützt sein. Eine passende Abdeckplane erfüllt diesen Zweck. Auch für Zweiräder, die in der Garage stehen, gibt es passende Lösungen gegen Staub und Schmutz. Wie findet man nun die passende Motorrad-Abdeckplane für den eigenen Bedarf? Unser Ratgeber gibt Aufschluss. Ein Redaktions-Favorit und auch auf Amazon sehr beliebt ist die VELMIA Abdeckplane Outdoor & Indoor aus 300D-Polyester. Die Abdeckung zeichnet sich insbesondere durch das wasser- und hitzebeständige Anti-Wetter-Tape aus, das sogar einen Auspuff mit bis zu 300 °C problemlos abgedeckt. Dank zwei Belüftungsöffnungen ist das Cover voll atmungsaktiv. Heißt: keine Gefahr für Rostbildung durch Kondenswasser! Mit drei Gummizügen zur Befestigung und einer Aussparung am Heck, damit das Nummernschild lesbar bleibt.



Was ist eine Motorradabdeckung?

Eine Motorrad-Abdeckplane ist ein wasserdichter Schutz vor Regen, Wind und Wetter. Sie zeichnet sich durch eine gute Passform, robustes Material und UV-Schutz aus. Die Möglichkeiten reichen von Planen über Folien, bis hin zu mobilen Motorradgaragen mit Aluminiumgestell. Größe und Material sind bei der Wahl der passenden Motorrad-Abdeckplane entscheidend. Diese Kriterien ergeben sich aus dem Motorrad-Typ und dem Abstellort. Eine Motorradabdeckung ist die ideale Lösung für alle, die ihr Lieblings-Sport-Gefährt während der Nichtbenutzung vor Lackschäden und Verschmutzungen durch Witterung schützen möchten. Dadurch kann man für einen längeren Werterhalt sorgen. Gleichzeitig minimiert sich die Menge an Wartungsarbeiten zum Start in die Saison.

Die besten Motorradabdeckungen im Vergleich

Welche Motorradabdeckungen sind nun zu empfehlen und auf welche Produktmerkmale sollte man beim Kauf achten? Hier eine passende Übersicht. Bei der Wahl der passenden Motorrad-Abdeckplane haben wir Produkte für den Indoor- und Outdoor-Gebrauch betrachtet. Material, technische Eigenschaften und Zubehör spielen ebenfalls eine große Rolle bei unseren Empfehlungen.

Senders Motorradabdeckung

Mit edler schwarzer Farbe und äußerst funktionsvielfältig ausgestattet, ist diese Outdoor-Abdeckung von Senders ein absolutes Muss für die Ruhepause im Motorrad-Sport. Sie besteht aus robustem, wasserabweisendem Polyester. Das Material schützt nicht nur vor Wind, Regen und Verschmutzung durch Tiere, sondern ist auch UV-beständig. Das Maß beträgt 245 auf 105 auf 125 Zentimeter und ist universell für die meisten Motorräder geeignet, zum Beispiel für Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha. Mit ihrem elastischen Boden bietet die Abdeckung einen Rundumschutz und ist nach dem Schließen winddicht. Dank einer cleveren Schloss-Aussparung lässt sich die Motorradabdeckung ohne viel Aufwand vor Diebstahl schützen. In der mitgelieferten Aufbewahrungstasche ist sie leicht und schnell zu verstauen.

Favoto Wasserdichte Abdeckplane XXL

Wer eine große und dichte Motorrad-Abdeckplane sucht, wird beim Produkt-Vergleich schnell auf die Favoto Outdoor-Abdeckplane XXL stoßen. Auf Amazon erhält sie 4,5 begeisterte Sterne in den Rezensionen. Die schwarz-orange Farbe sieht nicht nur schick aus, sie besteht aus robustem 210D Polyester-Gewebe. Das schützt zuverlässig vor Wind, Regen, Schnee, UV-Strahlung, Staub und Dreck – sowie allen anderen Ursachen für mögliche Kratzer. Die Maße (245 × 105 × 125 cm) sind passend für die meisten Motorräder. Die Plane ist einfach am Motorrad zu befestigen und mit einem Schloss zu sichern. Bei Nichtbenutzung kann sie ebenso leicht und unkompliziert in der mitgelieferten Tasche verstaut werden. Besonders hervorheben möchten wir den Garantie-Service von Favoto: Der ersetzt die Abdeckung im Fall eines Schadens einfach durch eine neue.



Toptrek Motorradgarage XXXL

Optimalen Schutz erhalten Motorrad-Sport-Fans mit dieser Motorradgarage von Toptrek. Das Material in markanter schwarzer Farbe besteht aus 210D Polyester und ist dank zusätzlichem Dichtungskleber besonders wasserabweisend. Mit den XXXL-Maße (165 × 105 × 133 cm) lassen sich die allermeisten Motorradtypen sicher umspannen. Im Amazon-Vergleich zeichnet sich dieses Produkt durch besonders viele Rezensionen und gute Bewertungen aus. Diebstahlsicherung und besonders robustes Design machen die Motorradabdeckung für unterschiedliche Herausforderungen im Outdoor-Einsatz geeignet.

Ezfull Abdeckplane mit wasserdichtem Oxford Stoff

Ausgestattet mit praktischen Reflektoren, kann diese Motorrad-Abdeckplane von Ezfull gleich auf mehreren Ebenen punkten. Die Wasserdichte liegt bei 2000 (optimiert zum Vorgänger-Modell, das nur eine Dichte von 700 bis 800 aufwies). Der robuste 210D Oxford Stoff ist auf der Rückseite silberbeschichtet, was eine perfekte Isolierung und UV-Schutz erzeugt. Diebstahlsichere Gewebebohrungen verankern die Abdeckplane über die Spanngurte hinaus sicher am Motorrad.

Worauf sollte man beim Kauf einer Motorradplane achten?

Die geeignete Abdeckung fürs Motorrad zu finden, ist letztendlich eine Frage des Geldbeutels und der optischen Bedürfnisse. Im Luxussegment finden sich die passgenauen "hautengen" Motorradabdeckungen, die 150 Euro aufwärts kosten können. Bei Motorradgaragen muss man sogar noch tiefer in die Tasche greifen. Wer bei diesen Preisen ins Schwitzen kommt, findet auch im mittleren Preissegment für 80 Euro empfehlenswerte Produkte oder kann bei den günstigen Vertretern ab 15 Euro echte Schnäppchen machen. Wichtig ist hierbei, folgende Kaufkriterien zu beachten:

Die Größe : Hier gilt die Faustregel, je weniger man sieht, desto besser. Viele Schutz-Planen kommen in einer Einheitsgröße von 165 × 105 × 133 cm. Vorher das Motorrad ausmessen, um herausfinden, ob die Plane zum Zweirad passt. Ausschlaggebend ist hier die Größe des Lenkers und die Höhe der Maschine. Tipp: Alternativ zur XXXL-Größe oder Motorradgaragen greifen.

Das Material: Bei der Beschaffenheit der Plane ist Stabilität wichtig. Sonst können sich Falten bilden, die ein Rostrisiko bergen. Des Weiteren sollte die Plane zwar wasserdicht, aber auch atmungsaktiv sein. Außerdem braucht eine Motorrad-Abdeckplane immer eine diebstahlsichere Absperrvorrichtung und als Zubehör ein hochwertiges Kettenschloss, sofern sie nicht zum Staub- und Schmutz-Schutz in einer abgeschlossenen Garage gedacht ist.

Welche Motorradabdeckung ist winterfest?

Bei einer winterfesten Motorrad-Abdeckplane sind zwei Eigenschaften wichtig: Sie sollte aus strapazierfähigem Außenmaterial bestehen und ein weiches Innenvlies aufweisen. Bei der Wahl des geeigneten Produkts unbedingt auf die entsprechenden Hinweise des Herstellers achten. Ist eine Abdeckplane nicht winterfest, können bei der Outdoor-Nutzung Lack und andere Bauteile des Motorrads beschädigt werden.

Wie pflegt man eine Motorradabdeckung richtig?

Für eine langlebige Nutzung sollte die Motorradabdeckung regelmäßig auf Wasserbildung untersucht werden. Nur so kann man die Maschine langfristig vor Wasserschäden schützen. Wird die Plane nicht benötigt, sollte sie ordentlich getrocknet und sicher verstaut werden. Dabei sollten Sie darauf achten, dass sich kein Schmutz mehr auf der Plane befindet, der Schäden im Material verursachen könnte. Einige Hersteller weisen ihre Motorradabdeckungen als waschbar aus. Wer sich auch über diese Möglichkeit informiert, kann ein möglichst langlebiges Produkt erhalten.

