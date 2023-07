Einige Biker:innen nutzen ihr Zweirad entweder auch in der kalten Jahreszeit oder haben keinen trockenen Abstellplatz für das Fahrzeug. Genau dann kommt eine winterfeste Motorradgarage ins Spiel. Wir zeigen die besten Produkte im Vergleich.

Ob Motorrad, Motorroller oder Mofa: Für viele sind sie nicht nur ein Spaßobjekt für schöne Sommertage, sondern das alltägliche Fortbewegungsmittel der Wahl. Und auch im Winter sind einige Zweirad-Fahrer:innen mit ihrem Gefährt unterwegs. Natürlich ist dann auch der richtige Schutz vor Witterung und Nässe notwendig. Eine winterfeste Motorradgarage bietet das alles! Diese "Garagen" sind meistens kein Gebäudeteil oder selbsttragendes Konstrukt, in dem das Motorrad geparkt wird. Gemeint sind hier Abdeckplanen, die das Bike vor Regen, Schnee und Frost schützen – und kompakt zusammengefaltet auch leicht mitgenommen werden können. Worauf beim Kauf zu achten ist und welche Motorradabdeckungen uns überzeugen, zeigen wir im Ratgeber.

Mit einem günstigen Preis und positivem Kundenfeedback kann die Motorradabdeckung von Lihao punkten. Die Plane verspricht Sonnen- und Regenschutz fürs Zweirad und besteht aus robustem 190T-Polyester. Geeignet für Bikes bis 245 Zentimeter Länge sowie maximal 105 Zentimeter Breite und 125 Zentimeter Höhe. Dank elastischem Saum und Karabinerriemen soll die Faltgarage schnell über- und wieder abgezogen werden können.



Was unterscheidet eine winterfeste Motorradgarage von anderen?

Bei einer Motorradgarage für den Winter spielt vor allem die Wasserdichtigkeit eine große Rolle. In der kalten Jahreszeit fällt oft mehr Niederschlag, weshalb die Plane gegen Feuchtigkeit jeder Art schützen sollte. Das gelingt oft nur mit mehreren Schichten verschiedener Materialien, oft Oxford-Gewebe oder Polyester, sowie wassergeschützter Nähte. So kann die Faltgarage das darunterliegende Motorrad auch effektiv vor nächtlichem Frost schützen. Zudem sollte eine winterfeste Garage auch bei gelegentlichen Stürmen nicht wegfliegen und sich leicht am Motorrad festmachen lassen.

Wer das Motorrad dagegen witterungsgeschützt in einer "richtigen" Garage abstellen kann und es nur vor Staub schützen möchte, benötigt keine wasserdichte Motorradabdeckung. Zum Überwintern in einer gut belüfteten und temperierten Umgebung genügt eine leichte und atmungsaktive Indoor-Motorradgarage aus dünnem Stoff.

Vergleich: winterfeste Motorradplane

Eine passende Outdoor-Motorradgarage zu finden, kann ein schweres Unterfangen sein. Es muss nicht nur auf die Größe des Fahrzeugs geachtet werden, sondern auch auf die gebotenen Features. Die besten faltbaren Motorradgaragen im Überblick:

Bushbock Premium-Abdeckplane (XL)

Die Motorradgarage der Marke Bushbock soll selbst Premium-Ansprüchen gerecht werden. Hierfür wurde das wasserdichte und reißfeste Material Polyurethan gewählt, die Nähte sind verschweißt. Damit sich unter der wasserdichten Hülle kein Schwitzwasser und Schimmel bildet, sind regengeschützte Lüftungsschlitze eingelassen. Die Plane wird in den Größen M bis 4XL angeboten und ist somit für eine weite Bandbreite an Zweirädern verfügbar. Der Preis (ungeachtet der Größe) liegt bei knapp unter 50 Euro – und ist damit auch Premium.



JMP Faltgarage Motomike

Die Motorrad-Faltgarage von JMP bietet einige Extras für einen angemessenen Preis. Darunter etwa Lüftungsschlitze in Spiegel-Höhe, Vlies auf der Innenseite gegen Kratzer und eine wasserdichte PVC-Beschichtung. Je ein Gummizug für Vorder- und Hinterrad sowie ein Klickverschluss sorgen dafür, dass die Plane auch bei Wind nicht wegfliegt. Laut Verkäufer passt die Abdeckung besonders gut für Supersportler und Streetbikes, wie etwa die Yamaha R1 oder Suzuki GSX-R 1000. Ohne Kennzeichenfenster.



Affiliate Link JMP Faltgarage Motomike

Louis Motorradgarage

Mit Louis bietet auch eine Größe unter den Motorradzubehör-Herstellern eine eigene Motorrad-Abdeckplane an. Zwar bewegt sich der Preis für eine faltbare Abdeckung im oberen Mittelfeld, dafür kann man viel fürs Geld erwarten. Denn als eines der wenigen Produkten bietet die Louis-Garage ein Kennzeichenfenster. Dazu kommen eine Kettenschloss-Durchführung und Reflektoren. Die Motorradgarage schützt natürlich auch vor Regen, Schnee, Frost und Schmutz und ist reißfest. Neben der Größe S-L ist die Plane auch in XL-XXL erhältlich.



Velmia Motorrad-Abdeckplane

Ein weiteres Premium-Produkt: Die Motorrad-Abdeckplane von Velmia bietet viele Funktionen – kostet aber entsprechend auch mehr als viele Konkurrenzprodukte. Dafür erhalten Kund:innen hier nicht nur ein Kennzeichen-Sichtfenster, sondern auch Reflektoren, Lüftungsschlitze auf Lenker-Höhe, wasserdichte Nähte und lackfreundliches Filz-Innenfutter. Die Außenhülle der Plane besteht aus 300D-Polyester-Gewebe. Dank einer Vielzahl an Größen lässt sich die passende Abdeckung für nahezu jedes Zweirad finden. Passende Schutzplanen werden für Bikes von 190 (Größe S) bis 265 Zentimetern (Größe XXL) Länge angeboten.



Toptrek Motorradabdeckung (XXL)

Die Abdeckplane von Toptrek sticht vor allem durch den recht günstigen Preis hervor. Dennoch bekommt man einige Features: Die Outdoor-Plane bietet etwa eine Aussparung fürs Schloss, einen elastischen Saum für eine bessere Passform, eine Schnalle auf der Unterseite und Reflektorstreifen. Was fehlt: Lüftungsschlitze. Regelmäßiges Lüften des Bikes ist also zu empfehlen.



Dazone Motorrad-Abdeckplane

Ebenfalls sehr günstig: Die Motorrad-Abdeckplane von Dazone. Sie bietet für unter 20 Euro Schutz vor Wasser, Schnee, Staub, UV-Strahlung und Co. Die Plane (Maße (L/B/H): 245/105/125 cm) bietet dazu eine Öffnung mit Verstärkung aus Metall für ein Sicherheitsschloss und lässt sich mit einer Schnalle sicher am Motorrad befestigen. Auf ein Kennzeichenfenster muss dagegen verzichtet werden.



Affiliate Link Dazone Motorradabdeckung

Favoto Motorradabdeckung

Die Motorradgarage von Favoto ist mit knapp 28 Euro (Größe XL) im preislichen Mittelfeld angesiedelt. Auch hier setzt der Hersteller auf wasserdichten Oxford-Stoff für die Außenhülle. Sonstige Features: Aussparung für ein Schloss, Reflektoren an Front und Seiten. Die Plane ist in mehreren Farben und vier Größen (220 – 295 cm Länge) zu haben.

Andere Größen: XL | XXL | XXXL | XXXXL



Unitec Motorradabdeckung (L/XL)

Wer nur vorübergehend oder im Alltag selten eine Motorradgarage benötigt, ist mit der günstigen Plane von Unitec gut beraten. Hier bekommen Motorradfahrer:innen jedoch keine Extras geboten. Für knapp über elf Euro gibt es eine einfache Hülle aus PE-Folie mit elastischen Spannbändern. Laut Hersteller ist die Größe L/XL für Bikes ab 350 ccm geeignet.



Worauf sollte beim Kauf einer Motorradgarage geachtet werden?

Damit man die passende Garage für das eigene Bike findet, sollte beim Kauf auf einige Punkte geachtet werden. Hier unsere Kriterien für eine gute Motorradabdeckung:

Passform: Natürlich muss die Plane sitzen. Hierfür sind neben der Länge auch die Lenkerbreite und Stehhöhe des Motorrads oder Rollers wichtig.

Wasserdichte: Wer das Motorrad auch im Winter draußen parken möchte, sollte auf die Wasserdichtigkeit der Abdeckung achten. Nur so kann Feuchtigkeit vom Bike ferngehalten werden.

UV-Schutz: Eine Abdeckplane für den Winter kann natürlich auch ganzjährig genutzt werden. Dann empfiehlt sich eine UV-beständige Folie, die das Bike vor Alterung durch Sonnenstrahlen schützt.

Atmungsaktivität: Auch die wasserdichteste Abdeckung kann nie komplett verhindern, dass sich unter der Abdeckung Feuchtigkeit sammelt. Ob über Verdunstung vom feuchten Bike oder Boden oder weil doch etwas Wasser durchsickert, das Wasser sollte durch regengeschützte Öffnungen abgeleitet werden. Ist das nicht der Fall, hilft regelmäßiges "Lüften" bei schönem Wetter, damit kein Rost entsteht.

Kennzeichenfenster: Wer ein Fahrzeug – auch ein Motorrad – im öffentlichen Raum parkt, muss sicherstellen, dass das Kennzeichen sichtbar bleibt. Ein Sichtfenster fürs Motorrad-Nummernschild ist daher ein sinnvolles Extra.

Sicherheit: Wer das Motorrad mit einem Schloss vor Diebstahl sichert, schaut nach einer Plane mit Aussparung für das Schloss am Vorderrad. Auch Reflektoren tragen zur Sicherheit des geparkten Motorrads bei. Sie sorgen dafür, dass andere Verkehrsteilnehmer:innen das parkende Fahrzeug bei Dunkelheit besser wahrnehmen können.

Sind Garagenboxen für Motorräder eine Alternative?

Wer ausreichend Platz auf dem eigenen Grundstück hat und das Motorrad nicht unterwegs mit einer Faltgarage schützen muss, kann auch auf eine Garagenbox – oft als Zeltgarage oder massive Kunststoff- oder Blechgarage verfügbar – zurückgreifen. Die Vorteile der Boxen: Sie bleiben meist aufgebaut stehen, das Motorrad muss nur hineingeschoben werden. Außerdem liegt kein Stoff direkt auf dem Bike auf, denn so können mit groben Schmutzpartikeln auf der Maschine oder dem Gewebe kleine Kratzer auf lackierten Teilen entstehen. Die massiveren Ausführungen bieten dazu noch ein Plus an Diebstahlsicherung.

Der große Nachteil der Garagenboxen für Bikes: Sie sind nicht mobil. Im Gegensatz zu Abdeckplanen lassen sie sich nicht so einfach mitnehmen. Und auch die Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum ist untersagt. Somit bleiben diese Boxen nur eine Option für Motorradfahrer:innen mit Eigenheim.



Was muss beim Parken mit Motorradgarage beachtet werden?

Für Motorräder gelten im Straßenverkehr nahezu immer dieselben Regeln wie für Autos – auch beim Parken. Das bedeutet auch: Wird das Bike im öffentlichen Raum, etwa am Straßenrand, geparkt, muss das Kennzeichen immer sichtbar sein. Es darf daher nicht durch eine Plane verdeckt werden. Einige Motorradabdeckungen bieten für diesen Fall Sichtfenster an. Hier muss jedoch sichergestellt werden, dass die Plane nicht durch Windstöße verrutscht. Auf Privatgrundstücken oder angemieteten Parkplätzen gilt diese Regel jedoch nicht.

Zudem müssen Motorradfahrer:innen sicherstellen, dass das geparkte Bike auch Nachts gut zu sehen ist. Hierfür sorgen Reflektoren, die auch auf einigen Softgaragen angebracht sind. Fehlen sie und wird die fahrzeugeigene Beleuchtung verdeckt, kann im schlimmsten Fall ein Bußgeld wegen unzureichender Beleuchtung drohen.