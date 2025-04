Der Morgan Supersport beerbt nach sechs Jahren Bauzeit den Morgan Plus Six. Während unter der Haube wie beim Vorgänger der 3,0-l-Reihensechser von BMW bis zu 340 PS (259 kW) und 500 Nm Drehmoment an die Hinterräder schickt, hat Morgan die Plattform weiterentwickelt. Auch der Neue baut auf einem tragenden Chassis auf, darüber spannt sich ein Holzrahmen – Karosseriebaukunst der ganz alten Schule also. Doch da Chassis (102 kg) und Blechkleid aus Alu gefertigt werden, wiegt der britische Roadster lediglich 1170 kg. Zudem ist die neue, CXV getaufte Ausbaustufe unter anderem bis zu zwanzig Prozent verwindungssteifer, vorausgesetzt man entscheidet sich für das optionale und 19,7 kg leichte Carbondach.

Ob der Morgan Supersport damit die zu erwartende Fahrspaßgranate bleibt und was es sonst noch alles zum Roadster im Retro-Gewand zu wissen gibt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im Fahrbericht-Video!

