Dieses Mal: der BMW M3 GTS von 2010.

Eine knappe Mitteilung steht am Beginn der Begegnung mit dem in leuchtendem Orange lackierten Auto: "Alle BMW M3 GTS sind bereits verkauft", sagt Dr. Kay Segler. Für den Vorsitzenden der Geschäftsführung der BMW M GmbH (2009 - 2011) ist es ohne Zweifel eine stolze Erfolgsmeldung, schließlich kostet der schnellste Straßen-M3 rund 137.000 Euro. Etliche betuchte Enthusiast:innen werden die Botschaft jedoch wohl eher mit Enttäuschung zur Kenntnis nehmen: Weniger als 150 Exemplare dieses Modells will BMW insgesamt auf die Räder stellen – und wer bis jetzt keinen unterschriebenen Kaufvertrag vorweisen kann, verpasst die extremste Ausbaustufe der M3-Historie. "Der BMW M3 GTS ist M pur", erklärt Segler. "Er verkörpert die Werte der Marke in hoch konzentrierter Form." Der Motorsport war Geburtshelfer des ersten M3: Die Straßenversion sollte vor allem die konkurrenzfähige Basis für einen erfolgreichen Renntourenwagen liefern. Wie gut diese Aufgabe gelöst wurde, zeigten schon die Erfolge in der ersten Rennsaison: 1987 wurde der Italiener Roberto Ravaglia Tourenwagen-Weltmeister – und Eric van de Poele holte zudem den Titel in der DTM. Es war der Beginn einer Erfolgsserie, die bis heute anhält. Bei keiner Serienversion des M3 war die Schnittmenge zum Motorsport je so groß wie beim GTS. Schon die Optik mit spezieller Frontschürze und einstellbarem Heckflügel vermittelt den Eindruck, dass es sich hier um einen Rennwagen mit Straßenzulassung handelt. Und dies entspricht durchaus den Absichten der M GmbH: "Unser Ziel war es, eine Modellvariante zu entwickeln, die ihr herausragendes Potenzial sowohl auf der Straße als auch bei Clubsport-Veranstaltungen auf der Rennstrecke unter Beweis stellt", meint Segler. Im Innenraum wird die Ernsthaftigkeit der motorsportlichen Ambitionen des GTS sichtbar: Ein hinter der B-Säule verschraubter Überrollbügel und zwei Renn-Schalensitze sorgen für zusätzliche Sicherheit und Sport-Ambiente. Die Gewichtsreduktion stand im Lastenheft bei der Konzeption des GTS weit oben – und trotz des Überrollbügels wiegt er 70 Kilogramm weniger als ein normaler BMW M3. Dafür musste unter anderem die hintere Sitzbank weichen, die Mittelkonsole und Türverkleidungen sind in spezieller Leichtbauweise ausgeführt. Die hinteren Scheiben wie auch die Heckscheibe bestehen aus Polycarbonat. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Retro-Testfahrt mit dem BMW M3 GTS

Wenig Gewicht, viel Leistung – beim BMW M3 GTS greift diese Konstruktionsregel aus dem Rennsport, denn auch sein Motor wurde überarbeitet: Der Hubraum wuchs auf 4,4 Liter, bei 8300/min leistet das V8-Triebwerk jetzt 450 PS (331 kW). Und diese Pferdestärken sorgen für einen vehementen Vorwärtsdrang, den Sprint von null auf 100 km/h soll der Bayer in nur 4,4 Sekunden absolvieren, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 305 km/h. Besonders beeindruckend ist neben der Leistungsentfaltung auch die Kraftübertragung, denn das Siebenganggetriebe mit Doppelkupplung reagiert auf Schaltbefehle blitzschnell und ermöglicht Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung. Die Bremsanlage ist den Anforderungen souverän gewachsen, sorgt für bissige Verzögerung bei guter Dosierbarkeit – und signalisiert auch nach einigen Runden auf der Rennstrecke keine Ermüdung. Und das ist ein beruhigendes Gefühl, denn mit dem BMW M3 GTS bewegt man sich auf der Piste in Geschwindigkeitsbereichen, die tatsächlich sonst reinrassigen Renntourenwagen vorbehalten sind. Das Fahrverhalten ist agil, das Auto zeigt sich in Kurven weitgehend neutral und bleibt auch im Grenzbereich stets berechenbar. Die auf 19 Zoll großen Rädern montierten Reifen sorgen im Zusammenspiel mit einer gelungenen Abstimmung für ein sehr hohes Gripniveau. Der GTS verfügt über einen starr verschraubten Hinterachsträger sowie über ein Gewindefahrwerk, dessen Dämpfer in Zug- und Druckstufe unabhängig voneinander einstellbar sind. Zudem können die Fahrzeughöhe und der Sturz an Vorder- und Hinterachse variiert werden. Viele Möglichkeiten also, den Wagen auch nach eigenen Vorlieben abzustimmen. Klimaautomatik und Audioanlage gibt es übrigens nur optional, doch beides ist eigentlich völlig überflüssig. Eine Fahrt im BMW M3 GTS bleibt immer eine heiße Angelegenheit – und der sonore Ton der Vierrohr-Auspuffanlage wird den wenigen glücklichen Besitzenden ohnehin wie Musik in den Ohren klingen.

Von Dieter Serowy

