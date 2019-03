Mit Prämien und Boni belohnen Autohersteller ihre Mitarbeiter nach einem guten Geschäftsjahr. Bei Porsche lief es 2018 so gut, dass jeder der rund 25.000 Mitarbeiter eine Prämie von 9700 Euro erhält!

Porsche blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück und belohnt die rund 25.000 Mitarbeiter der Porsche AG mit einer hohen Prämie. Der Bonus beträgt bis zu 9700 Euro brutto. Davon werden 9000 Euro direkt ausgezahlt, die restlichen 700 Euro gibt es als Sonderbeitrag zur Altersvorsorge. 2018 hatte der Sportwagenhersteller die Auslieferungen um vier Prozent auf 256.255 Fahrzeuge steigern können. Der Umsatz legte um zehn Prozent auf nun 25,8 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis um vier Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Die Rendite betrug 16,6 Prozent. Die Belegschaft wuchs um rund neun Prozent auf 32.325 Beschäftigte. "Das Jahr 2018 war extrem herausfordernd. Es hat unserer Mannschaft einiges abverlangt. Dennoch ist es uns gelungen, die hohen Vorjahreswerte bei Umsatz, Ergebnis und Auslieferungen zu übertreffen und weitere begeisternde Fahrzeuge an den Start zu bringen", sagt Porsche-Chef Oliver Blume und erklärt damit die hohe Prämie.

Porsche-Chef Oliver Blume im Interview (Video):

Bonus für Porsche-Mitarbeiter (2018)