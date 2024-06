Wer außerdem auf der Ausstattungsliste ein Häkchen am John Cooper Works-Trimm macht, der hat noch mehr Außenfarben zur Auswahl und bekommt gleichzeitig 18-Zöller, schwarze Hochglanz-Oberflächen außen und innen sowie eine schwarze Dinamica- oder Lederpolsterung an beziehungsweise in sein Mini JCW Cabrio montiert.

Mit ein paar Updates machen die Brit:innen das Mini John Cooper Works Facelift (2021) für die nächsten Sommer fit. Dazu gibt es neue Individualisierungs-Möglichkeiten. Es bleibt beim 231 PS starken Turbomotor. Der Preis ist noch unbekannt.

Das Mini John Cooper Works Cabrio Facelift kommt im Frühjahr 2021 zu einem noch nicht bekannten Preis. Unter der Haube des sportlichen Kleinwagens arbeitet wie gehabt ein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Turbomotor, der 231 PS und 320 Newtonmeter leistet und das Cabrio innerhalb von mindestens 6,5 s von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 241 bis 242 km/h. Für die Kraftübertragung auf die Vorderachse sorgt serienmäßig ein Handschaltgetriebe mit sechs Gängen, optional ist ein 8-Gang Steptronic Sport Getriebe erhältlich. Ein Sportfahrwerk (optional adaptiv) mit 17 Zoll großen Leichtmetallrädern, eine Brembo-Bremsanlage, ein Aerodynamik-Kit sowie JCW-Sportsitze ergänzen das auf puristisches Race Feeling ausgelegte Mini JCW Cabrio Facelift (2021). Mehr zum Thema: Das kostet das Mini Cabrio Facelift

Preis & Motor des Mini John Cooper Works Cabrio Facelift (2021)