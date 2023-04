Die Front klappt in gewohnter Manier komplett auf und gibt so den Einstieg in den Innenraum frei.

Der Microlino 2.0 (2021) ist winzig, ziemlich rundlich und bietet Platz für zwei Personen. Seit 2023 ist das Auto auch in Deutschland erhältlich. Das ist der Preis und der Innenraum der Isetta der Neuzeit.

Preis: Microlino 2.0 (2021) preislich auf Kleinwagen-Niveau

Der Microlino 2.0 (2021) startet zum Preis ab 21.190 Euro (Stand: April 2023) endlich in Deutschland. Das kleine Elektroauto aus der Schweiz knüpft an die legendäre BMW Isetta aus den Fünfzigern an und vermischt gekonnt Retro-Design mit neuer Technik. Es stehen drei Batteriegrößen zur Auswahl sowie mehrere Ausstattungsvarianten. Im Vergleich zum ersten Microlino von 2018 setzt die zweite Generation auf eine selbsttragende Karosserie aus Stahl und Aluminium statt auf einen Gitterrohrrahmen, wodurch die Crashsicherheit ohne große Gewichtszunahme erhöht werden konnte. Die ursprüngliche Idee zum Microlino kam dem Erfinder des Kickboards bei einem Fernsehbeitrag zu einem elektrifizierten Iso Isetta von 1950 gesehen hatte. Er entschied sich dazu, diesen Ansatz in die heutige Zeit zu bringen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antrieb: Microlino mit 12,5 kW

Angetrieben wird der Microlino 2.0 (2021) von einem 12,5 kW (17 PS) und 89 Newtonmeter starken E-Motor, der den Cityflitzer bei Bedarf auf bis zu 90 km/h beschleunigen kann. Bis er die 50 km/h-Marke geknackt hat, vergehen fünf Sekunden. Zur Wahl stehen sechs, 10,5 und 14 kWh große Lithium-Ionen-Batteriepacks, die eine Reichweite von 95, 175 oder 230 Kilometern ermöglichen sollen. Damit die Batterien des Elektro-Flitzers komplett gefüllt sind, benötigt er an der Steckdose vier Stunden (6 & 14 kWh-Batterie) beziehungsweise drei Stunden (mittlere Batterie). Abhängig von der Batteriegröße wiegt der Microlino 2.0 496 bis 530 Kilogramm und ist etwa 2,5 Meter lang und knapp 1,5 Meter breit.

Exterieur: Charmantes Retro-Design

Optisch fallen am Microlino 2.0 die LED-Leisten vorne und hinten ins Auge, die ihm im Vergleich zum Vorgänger ein deutlich moderneres Aussehen verleihen. Die gesamte Karosserie wirkt dank des Wegfalls von einigen Positionsleuchten und Blinkern nun viel aufgeräumter. Erhältlich ist der Cityflitzer in den Versionen Dolce und Competizione, dazu erhalten die ersten 999 Besteller:innen die exklusive Sonderserie namens Pioneer.

Interieur: viele Neuerungen am Microlino 2.0

Der Inneneraum des Microlino 2.0 (2021) Foto: Microlino

Im Innenraum des Microlino 2.0 (2021) findet sich auf der durchgehenden Sitzbank Platz für bis zu zwei Personen, der Kofferraum hat ein Volumen von 230 Litern. Zu den Aufwertungen des Microlino 2.0 gehören ein neues Schiebedach, welches den Innenraum ebenso aufwertet wie der kleine Touchscreen, über den unter anderem Klima-Funktionen gesteuert werden. Hinter dem sportlichen Lenkrad sitzt ein zweiter Bildschirm, der die wichtigen Fahrdaten anzeigt. Der Einstieg erfolgt wie beim historischen Vorbild durch die komplett aufschwingende Front, die nun mittels Tasten unterhalb der Außenspiegel und Scheinwerfer geöffnet wird.

Fahreindruck: So fährt sich die Isetta der Neuzeit

Unterwegs im Microlino 2.0 fühlt man sich aufgrund der überschaubaren Maße im Wagen sitzend selbst ziemlich groß und auf der Straße neben normalen Autos sehr klein. Dank seines wieseligen Handlings und dem starken Antritt gibt er in der Stadt eine perfekte Figur ab. Mit der maximalen Geschwindigkeit von 90 km/h dürfte es auf Autobahnen hingegen etwas anders aussehen. Was man aber im von uns gefahrenen Prototypen wirklich vermisst sind Sicherheitssysteme wie Airbags und ESP, die für die Fahrzeugklasse L7e nicht vorgeschrieben sind. Dafür kann man im Microlino sogar wie im Smart quer parken – und dann dank der Fronttür einfach auf dem Gehweg aussteigen. Hier geht es zum ausführlichen Fahrbericht