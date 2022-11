Genau für solche Videos lieben wir doch das Internet: Da scrollt man im Feierabend durch die Videoplattform Youtube und stößt auf pures Gold – wie Rennfahrer Uwe Alzen, seinerzeit Profi beim Haribo Racing Team (2018 aufgelöst), Comedian Michel "Bully" Herbig im Mercedes-AMG GT über die Nordschleife kutschiert. Wobei "schießt" wohl die bessere Formulierung ist. Hier Alzen, die coole Socke, die trocken die Highspeed-Fahrt durch die Grüne Hölle runtermoderiert, und dort "Bully", dem nicht nur aufgrund des viel zu lockeren Helmes die G-Kräfte ins Gesicht geschrieben stehen. Das mündet in Dialogen wie: "Müssen wir den jetzt überholen?" – "Ja, sonst steht der uns nur im Weg herum." Michael "Bully" Herbig auf der Nordschleife uncut zeigt das Video unten. Oben zeigen wir den jüngsten Nordschleifen-Rekord des Mercedes-AMG One in gesamter Länge als Onboard-Video! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Nürburgring-Südschleife heute: Streckenabschnitt Die vergessene Nürburgring-Rennstrecke

Uwe Alzen fährt Michael "Bully" Herbig über die Nordschleife im Haribo-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: