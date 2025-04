Sie ist wohl eine der kontroversesten Mercedes S-Klassen aller Zeiten. Als der W140 1991 erschien, sorgte das ausladende Design für reichlich Gesprächsstoff. Heute gehört die von Bruno Sacco verantwortete Luxuslimousine zu den reifenden Klassikern aus Stuttgart. Sie bietet Platz, Leistung und vor allem reichlich Komfort. Doch manchen Menschen bot der große Stern nicht genug Platz. Eine dieser Personen stammt aus dem fernen Südostasien. In Brunei schlummern allerhand autombile Schätze, denn dort befindet sich die wohl größte private Autosammlung der Welt.

Stolzer Besitzer dieser Sammlung ist Hassanal Bolkiah, seines Zeichens seit 1969 Sultan von Brunei. In seiner Sammlung sollen sich mehrere Tausend Fahrzeuge befinden, viele davon Einzelstücke und Sonderanfertigungen. Weshalb das eine Rolle im Falle des Mercedes W140 spielt, zeigt der im Rahmen einer Auktion der Plattform Carhuna angebotene Mercedes S600L Estate (T-Modell).

Der Mercedes S600L Estate: Einzigartiges T-Modell

Pläne, eine Kombivariante der S-Klasse (W140) zu bauen, gab es bereits seitens Mercedes. Die Karosseriebauer Cadform und Binz setzten mithilfe des Daches und dem Heckteil eines W124 T-Modells diesen Umbau in die Realität um. Ausgestattet war die Kombi-S-Klasse mit einem 5,0-l-V8. Mercedes sah allerdings keine Zukunft für das Projekt und beließ es bei diesem einen Prototyp. Das Interesse der wohlhabenden Kundschaft schien allerdings geweckt, also wurde für die Umsetzung des ambitionierten Vorhabens der Hausveredler AMG mit ins Boot geholt. Vieles über den Entstehungsprozess ist allerdings nicht bekannt. Die Basis für die Umbauten stellten laut Fahrgestellnummer herkömmliche Mercedes S600 in der Langversion dar, die frisch vom Band unters Messer der Karosseriebauer:innen rollten.

Foto: DK Engineering

Das Kombiheck für die Konversion der 6,0-l-V12-Limousinen borgte man sich von der damals neuen Mercedes E-Klasse W210, erkennbar an Details wie der rundlichen C-Säule zu erkennen. Der hintere Rahmen stammte hingegen noch vom T-Modell des W124. Insgesamt sollen in einer Kleinserie 18 Mercedes S600L Estate entstanden sein, wobei davon ausgegangen wird, dass 15 Exemplare in die Sammlung nach Brunei geliefert wurden. Die restlichen W140 T erhielten Käufer:innen in Malaysia und Japan. Entstprechend selten sind heute die Sichtungen der wohl geräumigsten S-Klasse aller Zeiten.

Jadegrünes Leder ergänzt die Kombikarosse

Bei dem von der britischen Firma DK Engineering angebotenen Mercedes S600L Estate handelt es sich allerdings nicht um eines dieser sagenumwobenen 18 Exemplare. Das zum Verkauf stehende Exemplar wurde bei der Firma Falcon Design in Auftrag gegeben, die sich für den Umbau an den originalen Mercedes 600 Estates orientiertet haben sollen. Dazu griffen auch sie auf den Heckabschnitt eines Mercedes W210 beziehungsweise S210 zurück. Während die originalen AMG-Umbauten allerdings über eine umklappbare dritte Heckbank verfügten, verzichtete Falcon bei dem aus Japan stammenden S600 L auf dieses Merkmal. Folglich konnte auch der originale Kraftstofftank beibehalten werden, der im Falle des Mercedes S600L Estate von AMG durch einen flacheren Benzintank getauscht werden musste.

Foto: DK Engineering

Als wäre der Mercedes S600L Estate von Falcon nicht schon speziell genug, setzt er sich mit einem Merkmal von den echten Umbauten ab: Laut Angaben handelt es sich bei diesem Exemplar um den einzigen linksgelenkten Kombi-S600. Die originalen Fahrzeuge wurden allesamt für Rechtsverkehr gebaut. Speziell ist auch die Innenausstattung des luxuriösen T-Modells. Während die Karosserie in frischem Polarweiß (149U) erstrahlt, sind die Sitzflächen mit Leder in Designo Jade Grün (X08) bezogen. Auch fast alle Verkleidungen, Teppiche und ebenfalls die Holzelemente an Lenkrad, Schaltknauf und Zierstreifen der Türverkleidungen sind in dem außergewöhnlichen Farbton gehalten, der sich hinter dem Code W07 versteckt. Unter der Motorhaube blieb laut Annonce alles beim Alten. Der intern als M120 bezeichnete Zwölfzylinder, der auch im Pagani Zonda C12 zum Einsatz kam, leistet ab Werk 394 PS (290 kW) und 570 Nm.

300.000 Euro sollte das S600 T-Modell einbringen

Damit zählt der Mercedes S600L Estate zu den wohl bestmotorisiertesten Kombis, die auf dieser Erde unterwegs sind, und zu einem ganz besonderen Leckerbissen für Mercedes-Fans. Im August 2024 wurde der Wagen bei einer Auktion verkauft. Als Schätzpreis gab der Anbieter eine Summe zwischen 270.000 und 300.000 Euro an. In Anbetracht der Seltenheit erschien diese Schätzung fast schon zu niedrig. Wie hoch der finale Preis ausfiel, verrät Carhuna nicht. Fest steht, dass ein echtes Unikat unter den Hammer kam, das mit Sicherheit für allerhand Gesprächsstoff sorgen wird. Wie es um die 15 Mercedes S600L T-Modelle in Brunei steht, ist ebenfalls nicht bekannt. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben sie das Land nie verlassen und schlummern noch heute in der riesigen Sammlung, die zu Höchstzeiten zwischen 3000 bis 7000 Autos und Motorräder umfasst haben soll.