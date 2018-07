... die Serienversion, so war auch der R 63 AMG mit kurzem und langem Radstand erhältlich. Der Unterschied machte sich sowohl im Fahrverhalten als auch im Preis bemerkbar. So beschleunigte die Langversion eine Zehntelsekunde

Der Mercedes R 63 AMG (2006) ist kein Auto, das man häufig auf deutschen Straßen sieht. Das gilt für damals und heute. Als Konzeptauto auf der IAA 2005 erstmals vorgestellt, wurde der eigentümlich Mix aus Kombi, Van und AMG-Powerhouse gerade mal von 2006 bis 2007 gebaut und in Deutschland nur 250 Mal zugelassen. Über die Gründe dafür kann man sicher diskutieren, fest steht allerdings, dass das Top-Modell der W251-Baureihe mit einem Preis nahe der 100.000-Euro-Grenze alles andere als ein Schnäppchen war. Möglicherweise war es die Kombination aus Nutzfahrzeug-Image und Sportwagen-Preis, die einer größeren Nachfrage am R 63 AMG (2006) entgegenstand. Dabei hatte das R-Brett vor allem unter der Motorhaube einiges zu bieten, was den etwas bieder-braven Auftritt des Reisegefährts wieder wettmachen konnte. So bringt der 6,3-Liter-V8 auch für heutige Maßstäbe noch ordentlich Druck auf den Kessel und macht mit 510 PS und 630 Newtonmeter Drehmoment dem AMG-Namenszusatz alle Ehre. In nur fünf Sekunden beschleunigt das Aggregat die stärkste R-Klasse auf Tachostand 100 km/h, bevor diese bei 250 km/h von der Elektronik oder der groß dimensionierten AMG-Hochleistungsbremsanlage wieder eingefangen wird. Ohne elektronische Abriegelung wären auch locker 275 km/h möglich. Dabei bleibt der Mercedes R 63 AMG (2006) Dank adaptiven Dämpfern und Luftfederung komfortabel und langstreckenfreundlich.

Mercedes R 63 AMG (2006) mit 510 PS ist ein Exot