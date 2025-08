Da Daimler wohl nie einen Mercedes-AMG V 63 anbieten wird, hat Tuner GAD Motors kurzerhand selbst aus der noch aktuellen Mercedes V-Klasse den GAD V63 V8 Biturbo 4Matic+ gemacht. Und der Name ist Programm: Denn unter der regulären V-Klasse-Front verbirgt sich ein massiver V8-Biturbo (M177), den GAD speziell für die V-Klasse umgebaut hat. Damit verfügt der Power-Van mal eben doppelt so viele Zylinder wie die regulären Motorisierungen der V-Klasse. Und statt Diesel pumpt Benzin durch die Leitungen.

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:

Statt der bisher maximalen maximal 237 PS (174 kW) bietet der V8 mit vier Litern Hubraum und einem maximalen Drehmoment von 900 Nm die doppelte Serienleistung – nämlich 585 PS (430 kW). So gerüstet, sprintet der allradbetriebene Van in 4,5 s von null auf 100. Elektronisch abgeregelt wird die GAD-getunte Mercedes V-Klasse erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Mercedes V-Klasse Facelift (2024) im Video:

Dank V8-Biturbo wird die V-Klasse zum Mercedes-AMG V 63

Neben dem starken Motor bietet GAD für die Mercedes V-Klasse optional eine Carbon-Keramik Bremsanlage an. Das Edelstahl-Gewindefahrwerk zwingt den Van in die Knie, was die aufpreispflichtigen Felgen in Maybach-Optik bestens zur Geltung bringt. Ansonsten tritt der "Mercedes-AMG V 63" äußerst zurückhaltend auf: Lediglich der kleine Schriftzug "V8-Biturbo 4Matic+" und der Motorsound verraten die Kraft unter der Haube.

Auch interessant:

Der Innenraum bleibt weitestgehend frei von Optimierungen, außer man lässt den Umfang und die Farbauswahl der Ambientebeleuchtung erweitern. Pro Jahr baut GAD Motors maximal zehn Fahrzeuge um – das Tuning der Mercedes V-Klasse ist mit mindestens 135.000 Euro (Stand: 2022) angegeben, exklusive Fahrzeug versteht sich.