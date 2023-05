Der Mercedes-AMG One ist ein rarer Supersportwagen mit einer Auflage von gerade einmal 275 Stück. Ein Exemplar brannte nun völlig aus – die Ursache ist unklar.

Flammneuer Mercedes-AMG One bei Transport abgebrannt

Die Systemleistung des Mercedes-AMG One liegt bei kraftvollen 1063 PS (783 kW), die ihn in 2,9 Sekunde aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen soll. Doch als eins von insgesamt 275 Exemplaren Ende Mai 2023 plötzlich in Flammen aufging, habe der Hybrid-Supersportler völlig still gestanden, wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet. Der AMG One sei ausgeschaltet auf einem Hänger über die Autobahn M6 in Staffordshire/England transportiert worden, als er Feuer fing. Auf Twitter teilte ein brasilianischer AMG News-Account die Bilder der Überreste (siehe unten). Der Mercedes-AMG One und das Transportfahrzeug sind bis die Metallskelette heruntergebrannt, verkohlte Überreste liegen rings herum auf der Fahrbahn. The Sun zitiert einen Sprecher von Mercedes mit den Worten: "Wir wissen von diesem Vorfall mit dem Auto, das im Zuge des Montage-Prozesses in einem geschlossenen Lieferwagen transportiert wurde." Und: "So weit es uns bekannt ist, wurde glücklicherweise niemand verletzt". Die Ursache sei nicht bekannt und Mercedes würde, wenn nötig, die Untersuchungen des Versicherungsunternehmens unterstützen.

Verbrannter Mercedes-AMG One im Twitter-Post (AMG News):