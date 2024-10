Mercedes Supersportler überbietet sich selbst

Zu welchen Leistungen der Mercedes AMG One imstande ist, stellte der schwäbische Supersportler bereits eindrucksvoll unter Beweis. Jetzt hat das Hypercar die eigene Bestzeit auf der Nürburgring-Nordschleife überboten.

Bereits im Oktober 2022 hatte der Mercedes AMG One mit einer Rundenzeit von 6:35,183 min auf der Nürburgring-Nordschleife den Rekord als schnellstes Serienfahrzeug mit Straßenzulassung aufgestellt. Ein beeindruckendes Ergebnis, denn auf der 20,832 km langen Strecke hatte bis zu diesem Zeitpunkt kein Auto dieser Kategorie die Fahrt je so schnell bestritten. Damals wurde der AMG One von Rennfahrer und AMG-Markenbotschafter Maro Engel pilotiert. Allerdings herrschten für den mit Formel 1-Technik ausgestatteten Boliden nicht ideale Streckenbedingungen. Trotz Sonnenschein und leichtem Wind, hatte das 1063 PS (782 kW) starke Hypercar mit 1,6-l-V6-Hybrid-Antriebsstrang mit feuchten und verschmutzten Streckenabschnitten zu kämpfen. Nichtsdestotrotz erreichte Engels auf der Döttinger Höhe dank der vierstufigen Energy Flow Control (EFC), früherer Gaswegnahme und Nutzung der Rekuperationsenergie eine Höchstgeschwindigkeit von 338 km/h.

Mercedes AMG One schlägt eigenen Nordschleifen-Rekord

Knapp zwei Jahre später, am 23. September 2024, donnerte der Mercedes AMG One (2022) erneut unter der Pilotierung von Maro Engel durch die grüne Hölle. Das Ziel: Das maximale Potenzial des Vollhybrid-Supersportwagens, das beim ersten Versuch unter den suboptimalen Bedingungen litt, sollte unter optimalen Bedingungen demonstriert werden. Bei 15 Grad Luft- und 20 Grad Asphalttemperatur stellte der Rennfahrer den One wieder auf die Probe. Unter Nutzung des Fahrprogramms "Race Plus", das maximale aktive Aerodynamik, eine straffere Fahrwerksabstimmung und eine Absenkung des Fahrzeugs um 37 mm an der Vorderachse und 30 mm an der Hinterachse ermöglicht, ging Maro Engel auf Zeitenjagd. Mithilfe der "Lift and Coast"-Technik, das heißt dem frühen Gaswegnehmen, gelang es dem Profi in der dritten gezeiteten Runde auf der Nordschleife um 18:56 Uhr, die zu unterbietende Zeit von 6:30 min zu schlagen. Mit einer notariell beglaubigten Bestzeit von 6:29.090 min schlug der Mercedes AMG One den eigenen Rekordwert um über fünf Sekunden.