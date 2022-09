Auf den C 43 folgt nun der Mercedes-AMG C 63. Die kraftvolle Top-Version der Mercedes C-Klasse bekommt nicht nur mehr Power unter die Haube gepflanzt, sondern muss seine Überlegenheit natürlich auch zur Schau stellen. Youtuber und Designer TheSketchMonkey ist vom C 63 durchaus angetan, sogar begeistert von den kraftvollen Powerdomes in der Motorhaube, kritisiert allerdings auch Details wie die Form des Kühlergrills und die Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel. Warum er im direkten Vergleich aber doch den Vorgänger bevorzugt, verrät er im Video. Im Video oben stellt die AUTO ZEITUNG den elektrischen Mercedes Vision EQXX vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Mercedes-AMG C 63 (2022) Weniger ist mehr

Der Mercedes-AMG C 63 im TheSketchMonkey-Video:

