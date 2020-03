"So hätte der VW Golf 8 GTI aussehen müssen!", ist sich Youtuber TheSketchMonkey sicher. In einem rund 13-minütigen Clip erklärt der US-Amerikaner, was seiner Meinung nach am Design des neu aufgelegten Bestsellers und dessen sportlichen GTI-Ausgabe verbesserungswürdig ist – und setzt die Änderungen per Photoshop auch um. Tatsächlich dürfte der Vlogger damit einen recht sensiblen Nerv treffen, denn es scheint, als käme das Design des Kompaktsportlers selbst bei Fans der Wolfsburger Marke nicht durchweg gut an. Die Rezeptur des VW Golf 8 GTI – der 2,0-Liter-Vierzylinder bringt über die Vorderachse stramme 245 PS auf die Straße – dürfte aber auch weiterhin für viele treue Fans sorgen. Design hin oder her. Das Resultat der digitalen Transformation zeigt das Video von TheSketchMonkey unten.

Neuheiten VW Golf 8 GTI (2020): Preis, Motor, PS So stark ist der Golf 8 GTI

TheSketchMonkey überarbeitet das Design des VW Golf 8 GTI (Video):