Für das gewisse Etwas gibt es die beiden Kompaktmodelle Mazda3 und Mazda CX-30 als optisch leicht überarbeitete Sondermodelle. Das sind die Besonderheiten der Nagisa-Varianten!

Nagisa-Sondermodelle Mazda3 & Mazda CX-30 (2023)

Die Veränderungen an Mazda3 und Mazda CX-30 für die Nagisa-Sondermodelle sind optischer Natur und sollen den Kompakten einen Retro-Touch verleihen. So werden neben dem abgebildeten Zircon Sand Metallic auch die Sonderlackierungen Soul Red Crystal und Polymetal Grey angeboten. Schwarze Akzente wie Felgen und Außenspiegel runden den besonderen Exterieur-Look ab. Innen sind terrakottafarbene Sitzflanken aus Kunstleder mit schwarzem Wildlederimitat kombiniert. Außerdem wurde beispielsweise an farbigen Nähten oder Dekoren an Lüftungsdüsen und Türgriffen Detailarbeit geleistet.

Die Nagisa-Sondermodelle sind mit fast allen bekannten Mazda3 und Mazda CX-30-Antrieben kombinierbar, die Ausstattung fällt gehoben aus. Beide Wagen stehen auf derselben Plattform und verfügen unter anderem über ein schlüsselloses Zugangssystem, eine induktive Smartphone-Ladestation, ein Zwölf-Lautsprecher-Soundsystem von Bose, elektrische Sitzeinstellung mit Memory-Funktion und ein Head-up-Display. Der Preis für den 3er startet bei 30.490 Euro, den CX-30 gibt es ab 32.090 Euro (Stand: Oktober 2023). Gegenüber einem vergleichbar ausgestattetem Modell aus der Prime-Line bieten die Nagisa-Sonderversionen laut Mazda einen Preisvorteil von rund 1000 Euro. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Leslie & Cars zeigt den Mazda CX-60 (2022) im Video: