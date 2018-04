Der Mazda3 wird im Herbst vorgestellt und geht Anfang 2019 in den Handel. Nicht nur das besondes dynamische Design, sondern vor allem der neue Motor dürfte für Aufsehen erregen: der Skyactiv-X-Motor mit Kompressionszündung.

Der auf Anfang 2019 terminierte Mazda3 wird etwas flacher, nochmals dynamischer und erhält eine breite C-Säule. Die Studie "KAI Concept" mit gestreckter Silhouette und früh abfallendem Dach nimmt den neuen Kompakten vorweg, dessen Abschluss sicher nicht von ungefähr an den noch so jungen CX-3 erinnert. Während das verheißungsvolle Showcar im Scheinwerferlicht brilliert, dreht die Technik des Golf-Konkurrenten derweil schon erste Testrunden. Rein äußerlich ist das dem Prototypen unter der Karosserie des Vorgängers kaum anzusehen: Die hinteren Kotflügel stehen ein wenig weiter nach Außen und die Tanköffnung hat eine neue Form. Neben ein paar abgeklebten Stellen und Nieten an den Radhäusern war es das dann auch schon, was den Mazda3 (2019) hier offenkundig als Erlkönig enttarnt. Dabei ist das, was die Mazda3-Mule hier unter dem Blech des aktuellen Modells verbirgt, das eigentlich spektakuläre: Die Japaner testen hier die neue Plattform samt geänderter Lenkung und besserer Sitze. Außerdem kommt eine neue Generation von Motoren zum Einsatz, die Skyactiv-X-Motoren.

Erste Fotos vom Mazda3 (2019)