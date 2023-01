Den Mazda3 (Generationen BK/BL/BM) als Gebrauchtwagen zu kaufen kann ein Glücksfall sein. Allerdings finden sich in jeder Generation kleine Wehwehchen, trotzdem schneidet der Wagen bei der HU solide ab. Darauf sollte jeder Käufer achten!



Der Mazda3 ist eine solide Wahl beim Kauf eines Gebrauchtwagens. In der HU schneidet er durchschnittlich ab. Je nach Baujahr kommt es zu kleineren bis mittlere Problemchen. Bei der ersten Generation (BK) fallen dem TÜV überdurchschnittlich häufig Probleme mit der Achsaufhängung auf. Sein Nachfolger (BL) hat die meisten Schwierigkeiten bei den Scheinwerfern. Bei der Hauptuntersuchung fällt der Mazda3 jedoch auch positiv auf, denn die Bremsen arbeiten über Jahre hinweg vorbildlich und es tritt kein Ölverlust am Motor auf. Rost kommt außerdem nur selten vor. Bei der Pannenanfälligkeit ergibt sich ein ähnliches Bild. Laut der aktuellen Statistik des ADAC schneiden Modelle von 2007 und 2008 im Vergleich zu gleichaltrigen Fahrzeugen gut ab. Jüngere Mazda3 fallen ins Mittelfeld zurück. Die Gelben Engel rücken häufig wegen kaputten Anlassern bei Autos aus 2008 aus. Defekte Schalter der Innenbeleuchtung sind bei Exemplaren von 2009 und 2010 ein Problem. Außerdem wird der ADAC wegen entladenen Batterien bei Wagen von 2007 bis 2014 gerufen. Der Mazda3 musste in seiner Historie schon zehn Rückrufe mitmachen. Die größte Aktion wurde im März 2017 durchgeführt. Hier mussten rund 95.000 Fahrzeuge des Typs BL wegen fehlerhafter Sitzverstelleinheiten nachgebessert werden.

