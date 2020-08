In Europa ist die Modellreihe kaum geläufig, schließlich wurde der seit 2007 angebotene Vorgänger bereits mit Fokus auf den amerikanischen Markt konzipiert. Vereinzelt gelangten Ausführungen jedoch auch hierzulande in die Showrooms des Autobauers.

Mit dem Mazda CX-9 Facelift (2020) rüsten die Japaner ihr großes SUV auf. Das auf dem deutschen Markt nicht erhältliche Topmodell der Marke erhält Updates im Innenraum und beim Design. Das ist der Preis!

Nach vier Jahren kommt mit dem Mazda CX-9 Facelift (2020) das fällige Update für Mazdas Flaggschiff. Der CX-9 ist das Topmodell der Marke in Japan und den USA. Es wird auch in Russland und der Ukraine vermarktet. Die wichtigste Neuerung beim Facelift befindet sich im Innenraum. Hier löst ein 10,25 Zoll großer Zentralbildschirm den in die Jahre gekommene 7,0-Zoll-Monitor ab. Über ihn bedient der Fahrer das neue Infotainmentsystem, das via Apple CarPlay und Android Auto mit dem Smartphone kompatibel ist. Zusätzlich ermöglicht Mazda Einsicht und Steuerung von Fahrzeugsystemen per App und ins Fahrzeug integrierten WLAN-Hotspot. Das "i-Activsense"Sicherheitssystem ist serienmäßig und bietet einen sensorgesteuerten Tempomaten mit Stop-and-go-Funktion und einen City-Bremsassistenten mit Fußgängererkennung. Auch ein Kollisionswarner, ein Spurhalte- und Spurwechselassistent sowie ein Totwinkelwarner ist mit dabei. Höhere Ausstattungsvarianten bieten weitere Annehmlichkeiten wie eine 360-Grad-Ansicht, eine Verkehrszeichenerkennung, eine Sitzheizung auch für die zweite Reihe oder ein Navigationssystem. Das Mazda CX-9 Facelift (2020) kommt wie sein Vorgänger mit drei Sitzreihen mit der Option auf Einzelsitze oder Sitzbänke. Mehr zum Thema: Der Mazda CX-5 Skyactiv-D AWD im Dauertest

