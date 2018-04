Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Limousine Türen 4 Abmessungen (L/B/H) 4971/1945/1461 Leergewicht ab 1810 kg Leistung 250-430 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 66.600 Euro

Mit ein paar optischen Retuschen und Extra-PS in den Spitzen-Varianten, wird der Maserati Ghibli (2018) für das neue Modelljahr aufgefrischt. Das Facelift startet zu Preisen ab 66.600 Euro.

Mit dem Maserati Ghibli Facelift (2018) läuten die Italiener das neue Modelljahr ein. Dabei starten die Preise mit einer kaum merklichen Preissteigerung von 600 Euro bei 66.600 Euro. Die neue Modellpflege ist bereits die zweite Auffrischung, die der Maserati Ghibli seit seinem Start im Jahr 2013 erhält. Dafür wurde die Limousine optisch nachgeschärft und glänzt jetzt mit einer sportlicheren Frontschürze und einem größeren Grill, der die Maserati-typische "shark nose" (Haifisch-Nase) komplettiert. Auch die Heckschürze des Maserati Ghibli Facelift (2018) wurde modifiziert, dazu runden elegante Chrom-Akzente das Erscheinungsbild ab. Neben der aggressiveren Optik sollen die Retuschen vor allem die Aerodynamik verbessern, sodass der cw-Wert sich jetzt von 0,31 auf 0,29 verbessert. Das zeigt trägt natürlich zu schnelleren Sprintwerten des Ghibli bei. Gleichzeitig bekommen die Spitzenversionen Ghibli S und S Q4 einen Leistungsaufschlag von 20 PS und 30 Newtonmeter, sodass der V6 jetzt 430 PS und 580 Newtonmeter Drehmoment liefert. Mit den Modifikationen erreicht das Maserati Ghibli Facelift (2018) in der S-Version aus dem Stand in 4,9 Sekunden die 100-km/h-Marke. Mit Allradantrieb (Q4) ist die Beschleunigung sogar in 4,7 Sekunden möglich. Schluss ist erst bei 286 km/h.

Preis: Maserati Ghibli Facelift (2018) ab 66.600 Euro

Natürlich müssen sich auch die Basis-Versionen des Maserati Ghibli Facelift (2018) nicht verstecken. Der 350-PS-Benziner mit500 Newtonmetern Drehmoment, sechs Zylindern und Dreiliter-Hubraum flitzt in 5,5 Sekunden auf Landstraßentempo. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 267 km/h. Der Diesel mit Dreiliter-V6 ist mit 250 km/h nur wenig langsamer und mobilisiert 250 oder 275 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment. Der Sprint ist damit in 6,3 Sekunden erledigt. Die Kraftübertragung erfolgt in allen Versionen über eine Achtgang-Automatik von ZF. Mit dabei sind natürlich allerhand Assistenzsysteme wie ein Autobahn-Assistent, Spurhalte-Funktion, Toterwinkel-Warner und eine Verkehrszeichenerkennung. Unabhängig von der Motorisierung betonen die Ausstattungslinien GranLusso und GranSport jeweils die luxuriöse oder sportliche Linie des Maserati Ghibli Facelift (2018). Beide Varianten starten dabei zu einem Preis ab 76.450 Euro.

Bereits das zweite Facelift für den Ghibli