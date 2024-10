Manhart CP 500: Cupra Formentor VZ5-Tuning

Der Cupra Formentor VZ5 ist bereits serienmäßig das Nonplusultra der sportlichen Seat-Tochter. Wenn dann auch noch Tuner Manhart Hand anlegt, pfeift der Turbolader des CP 500 ein Lied von 490 PS (360 kW)!

Seit der auf Audi-Basis konzipierte Cupra Formentor VZ5 2021 debütierte, befindet sich die Stimmung in den Cupra- und Audi-Lagern auf Niveau eines Champions-League-Knallers zwischen dem FC Barcelona und FC Bayern. Im Serienzustand scheinen die Machtverhältnisse dank 10 PS (7 kW) Leistungsunterschied noch gerade so geklärt. Doch wenn der Wuppertaler Tuningbetrieb Manhart ins Geschehen eingreift und den Formentor CP 500 auf Kiel legt, steht die Welt Kopf. So, als hätte FCB-Rekordspieler Thomas Müller in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Lager in Richtung Spanien gewechselt. Mit einem technisch gelungenen Steilpass schickt Manhart den Formentor tief ins Sportwagen-Gefilde. Das Ergebnis: ein auf 490 PS (360 kW) und 630 Newtonmeter erstarkter Fünfzylinder. Eins zu null für Cupra.

Die 100 extra-PS (74 kW) und 150 Newtonmeter gehen auf das Konto eines Zusatzsteuergeräts in Verbindung mit einem Manhart-Ladeluftkühler. Statt Jubelgesängen der Fans darf man im Cupra Formentor VZ5 von Manhart einer Klappenauspuffanlage aus Edelstahl lauschen, die optisch möglicherweise nicht ganz zufällig an die RS-Endrohre aus dem Hause Audi erinnert. Zum wettbewerbsreifen Auftritt tragen zudem Tieferlegungsfedern von H&R bei, die den Crossover auf 35 beziehungsweise 30 Millimeter absenken. Ein Feinschliff des Fahrwerks ist im Tuningpaket ebenfalls enthalten. Wer mehr in die Defensive investieren möchte, kann sich beim Veredler auch noch eine standfestere Bremsanlage verbauen lassen. Die Stopper befinden sich jedenfalls in guter Gesellschaft, wenn man die farblich variablen 20-Zöller aus dem Hause Manhart ordert. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Cupra Formentor VZ5 Abt (2022) im Video:

Manhart Formentor CP 500 noch ohne Preis

Macht nicht zuletzt der Dekorsatz des Manhart CP 500 äußerlich einiges her, geht es im Innenraum des fotografierten Cupra Formentor VZ5 komplett serienmäßig zu. Etwaigen Kundenwünschen seien laut des Tuners auch hier keine Grenzen gesetzt. Den sportlichen Ansprüchen dürfte das Serien-Cockpit samt selbstbewusst ausgeformten Sitzen und unten abgeflachtem Lenkrad ohnehin genügen. Zumal der Veredler nicht verrät, inwieweit die gestiegene Leistung die physikalischen Kräfte im Inneren verstärkt und wie die neuen Sprint- und Topspeed-Werte ausfallen. In der Serie benötigt der VZ lediglich 4,2 Sekunden, um auf Landstraßentempo zu gelangen und schiebt munter bis 250 Sachen weiter. Auch der Preis des Manhart CP 500 ist noch unter Verschluss. Aber der FC Bayern würde ja auch nicht verraten, wie teuer Thomas Müller ist.