Der Lynx DeLorean DMC-EV fährt elektrisch

Das US-amerikanische Lynx Motors stellt sein zweites Projekt vor: den Lynx DeLorean DMC-EV. Das Elektroauto ähnelt dabei wenig überraschend dem namensgebenden Vorbild. Preis und Reichweite sind auch schon bekannt.

Der DeLorean kehrt zurück? Nein, nicht ganz. Lynx Motors, eine noch recht junge Marke aus den USA, hat allerdings ein neues Modell vorgestellt, das dem Original von 1981 bewusst ziemlich nahekommt. Der Lynx DMC-EV ist dabei nicht etwa ein Restomod, bei dem ein alter DeLorean neu aufgebaut wird, sondern eine Eigenkonstruktion. Und: Er wird elektrisch angetrieben. Vier Elektromotoren treiben jeweils ein Rad an, die Leistungsdaten verschweigt der amerikanische Hersteller allerdings. Die 70-kWh-Batterie von CATL soll für Reichweiten von über 400 km sorgen. Die Sprintwerte gibt Lynx mit unter vier Sekunden von null auf 100 km/h an.

Optisch zeigt sich der DMC-EV von Lynx in der bekannten Silhouette des DeLorean. Die Scheinwerfer und das dazwischen liegende DMC-EV-Emblem sind gut sichtbar hinter einer Glasscheibe positioniert, die so obendrein auch den Luftwiderstand verbessern dürfte. Der Anblick weckt Erinnerungen an den Citroën SM. Das Heck zeigt sich wie das Idol mit einer Lamellen-Dachabdeckung und klotzigen Heckleuchten. Hier allerdings ist ihre Form nach innen hin angewinkelt. Der Diffusor, der so aber nie am Original zu finden war, ist ein dominantes Stilmittel in Wagenfarbe.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Unsere Top-10 Retroautos (Video):

Der Lynx DeLorean DMC-EV kostet 250.000 Euro aufwärts

Während der Lynx DeLorean DMC-EV seinem Idol äußerlich doch sehr ähnlich sieht, unterstreicht ein Blick in den komplett neu entwickelten Innenraum nochmals, dass Lynx bei der Neuinterpretation eigene Wege geht. Ein schier riesiger Bildschirm dehnt sich über die volle Breite im Cockpit aus. Das Carbon-Lenkrad weist im oberen Lenkradkranz digitale Anzeigen auf. Der Rest des Innenraums versprüht mit seiner geradlinigen Gestaltung Retro-Flair.

Auch interessant:

Mit einem Kaufpreis von 250.000 Euro ist der Lynx DeLorean DMC-EV nicht gerade billig. Der Hersteller versichert der Käuferschaft allerdings ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm. Die Produktion soll noch 2024 beginnn, 2025 dann die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden.

Den Delorean als Spielzeugauto kaufen: