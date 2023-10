Platte Reifen, zentimeterdicker Staub und ein Zustand, der auf jahre-, wenn nicht jahrzehntelange Tristesse schließen lassen – geneigte Fans wird der Anblick dieses DeLorean DMC-12 im Video von "DeLorean NATION" (siehe unten) fraglos an den dritten Teil der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie erinnern, in der Doc Brown und Marty McFly im Jahr 1955 die 70 Jahre vorher aufgebockte Zeitmaschine aus einem Stollen befreien und wieder fahrbereit machen. Genau dieses Schicksal wünscht man dem jetzt in den USA befreiten DeLorean auch – ein pflegendes Händchen, das alle Standschäden beseitigt und den Flügeltürer zumindest im übertragenen Sinne in die Zukunft fahren lässt. Im Video oben zeigen wir übrigens einen zeitgenössischen Werbefilm zum damals fabrikneuen DeLorean DMC-12. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

