So werden Klassiker neu erfunden

Emilia GT Veloce

Totem Automobili aus Venedig und Alfaholics in England haben es vorgemacht, nun folgt mit der Emilia Auto GT Veloce die deutsche Interpretation eines italienischen Sportwagen-Klassikers. Im Look and Feel des Alfa Romeo GTA leget die Hamburger Schmiede einen superknackigen Restomod auf, der Teile eines klassischen Alfa Bertone mit der Technik der modernen Giulia Quadrifoglio verbindet.

Foto: Emilia Auto GmbH