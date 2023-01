Das Wort Lightyear weckt viele Assoziationen: etwa die des kleinen Plastik-Astronauten aus dem Kinderfilm Toy Story. Oder man denkt an die Wortbedeutung und astronomische Längeneinheit des Lichtjahrs – auf ein Auto hingegen kommt man zunächst nicht. Das soll sich aber spätestens seit Ende 2022 geändert haben. Dann nämlich startete das niederländische Start-up Lightyear die Produktion seines ersten Solarautos in Finnland.

Die Idee vom rein solarbetriebenen Auto

Bereits 2016 begann Lightyear die Realisierung der Idee eines rein solarbetriebenen Familienautos. Zuvor hatten das Start-up mit ihrem Projekt vier Jahre in Folge bei der World Solar Challenge in Australien den ersten Platz belegt. 2019 wurde dann der erste Prototyp vorgestellt, damals noch unter dem Namen Lightyear One. 2022 taufte der Hersteller das Solarauto in Lightyear 0 um. Dieses ist auf 964 Exemplare limitiert und soll rund 250.000 Euro kosten. Das Start-up arbeitet jedoch bereits an einem "erschwinglichen" Modell unter der Bezeichnung Lightyear 2. Dieses soll ab rund 40.000 Euro starten.