Lexus IS Facelift (2017): Preis & Motoren Das kostet der geliftete Lexus IS

Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Limousine Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4680/2030/1430 Leergewicht: 1695 bis 1755 kg Leistung: von 223 bis 245 PS Antriebsarten: Heckantrieb Getriebearten: k.A. Kraftstoffarten Benzin/Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 38.500 Euro

Neues Gesicht für das Lexus IS Facelift (2017)! Das letztes Jahr auf der Auto China präsentierte Facelift der Mittelklasse-Limousine weiß zu gefallen und ist in Deutschland zu einem Preis ab 38.500 Euro zu haben. Alle Informationen zur Modellpflege.

Mit neuem Gesicht und aufgeblähten Nüstern kehrt das Facelift des Lexus IS 2017 zu ab 38.500 Euro (Hybrid) und 38.600 Euro (Verbrenner) zurück auf den deutschen Markt. Hier wird es bereits von der Konkurrenz Audi A3, BMW 3er und Mercedes C-Klasse erwartet. Gegen diese Platzhirsche wird es der Edel-Exot erwartungsgemäß schwer haben, verkaufte er sich doch bereits vor der Modellpflege im Jahr 2016 nur 31 Mal. Aber das sagt wenig über die Qualität des Autos aus und an dieser mangelt es dem Japaner kaum. Äußerlich bleibt man der bewährten Lexus-Designsprache treu: Der bekannte Diabolo-Kühlergrill bleibt erhalten, darf sich im Facelift jedoch noch weiter nach oben strecken. Die F-Sport-Varianten bekommen zudem ein neues Grillgitter spendiert. Neu sind hingegen nicht nur die riesigen, seitlichen Lufteinlässe, sondern auch die Gestaltung der Motorhaube und der Scheinwerfer, die jetzt optional als Voll-LED-Leuchten ins Ausstattungs-Portfolio Eingang gefunden haben. Den sonstigen Look, als auch die Motorenpalette des Lexus IS Facelift (2017) ließ man unangetastet. Dort bleibt es bei den 223 PS aus einer Kombination aus einem 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner und einem E-Motor oder wahlweise den 245 PS mit einem Zweilter-Turbo samt Achtgang-Automatik.

Neuheiten Lexus CT 200h Facelift (2017): Preis & Motor Das kostet der geliftete CT 200h

Lexus IS Facelift (2017) im Video:

Preis: Lexus IS Facelift (2017) für 38.5000 Euro

Dies macht das Lexus IS Facelift (2017) natürlich noch nicht zu einem echten Sportwagen. Die Mischung aus Reihenvierzylinder und Elektromotor reicht aber aus, die Mittelklasse-Limousine dynamisch um die meisten Kurven zu zirkeln und einen Sprintwert von sieben Sekunden (Verbrenner) oder 8,3 Sekunden (Hybrid) zu bewerkstelligen. Verbraucht der Verbrenner 7,7 Liter Kraftstoff im Schnitt, liegt der Hybrid bei nur 4,2 Litern Super auf 100 Kilometer. Im Innenraum wächst der Touchscreen von sieben auf 10,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Mit dabei sind praktische Direktwahlknöpfe und die neu angeordneten Bedienelemente der Klimasteuerung. Zusätzlich gibt es grafische Updates für die Digitalanzeigen, sowie einige neue Materialien für die Innenraum-Oberflächen. Außerdem hat Lexus für das IS Facelift sein Angebot an Sicherheitssystemen ausgebaut. Neu hinzugekommen sind eine Spurverlassen-Warnung mit Lenkeingriff, ein Pre-Collision-System, sowie ein radarbasierter Tempomat.