Mit einer Altersempfehlung von mindestens zehn Jahren richtet sich das Modell vor allem an Kinder. Ältere Sammler:innen dürften aber auch ihre Freude am Zuffenhausener-E-Sportler im Miniformat haben.

Mit dem Klemmbaustein-Modell des Porsche GT4 e-Performance bringt der dänische Spielzeughersteller den vollelektrischen Rennwagen ins Kinderzimmer – oder die Sammlervitrine (so Lego-Modelle in Szene setzen). Der Bausatz ist für laut Hersteller zwar bereits Kinder ab zehn Jahren empfohlen, aber auch erwachsene Baumeister:innen dürften sich an dem anspruchsvollen Bauerlebnis erfreuen. Das Ganze hat jedoch seinen Preis: Lego gibt den UVP des Racers mit 169,99 Euro (Stand: Mai 2025) an. Bei 834 Teilen entspricht dies einem recht hohen Teilepreis von etwa 18 Cent pro Klemmbaustein – aus einem guten Grund!

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Porsche 718 Cayman GT4 RS (2021) im Video:

Lego Technic Porsche GT4: Teures Vergnügen mit Fernsteuerung

Denn für die knapp 170 Euro hat der Lego Technic Porsche GT4 e-Performance einige Funktionen zu bieten. Das Highlight: Der 37 cm lange Rennwagen ist fernsteuerbar – und das per App. Über die Control+-App kann der Mini-Porsche gesteuert oder das Licht eingeschaltet werden. Auch Fahrzeugdaten können über das Smartphone abgerufen werden. Lego spricht passenderweise beim Porsche vom schnellsten RC-Modell aus der Lego-Technic-Control+. Das reale Vorbild – ein vollelektrischer Rennwagen auf Basis des Porsche 718 Cayman – ist mit 800 kW (1088 PS) Leistung alles andere als langsam. Es bleibt aber bislang beim Prototypen-Status.

Die Lego-Miniatur bietet dagegen auch "serienerprobte" Extras, wie aufklappbaren Türen, mit denen man Einblick in das Interieur des Rennwagens erhält. Eine Nachbildung des Motors und technischer Komponente wie Differentialen und Getrieben ist dagegen den hochpreisigeren und detaillierteren Sammelmodellen vorbehalten.



Welche Lego Technic Autos gibt es noch?

Lego Technic Control+ ist bislang noch eine recht kleine Subkategorie von Modellen, die sich eher an Kinder als an Sammler:innen richten. Alle Modelle lassen sich per Smartphone fernsteuern – setzen aber auf unterschiedlichste Fahrzeugformen. Hier einige Empfehlungen:



Doch auch an traditionellen Modellen ohne Fernsteuerung hat Lego Technic einiges für Autofans (hier unsere Top-10-Sets) zu bieten, die insbesondere eher als Sammlermodelle gelten. Dazu gehören unter anderem der Lego Technic Ferrari Daytona SP3, ein Modell im Maßstab 1:8 mit einer beweglichen Nachbildung des V12-Motors und Schmetterlingstüren. Rennsport wird auch mit dem Lego Technic Mercedes AMG Formula 1 im Klemmbaustein-Format erlebbar. Etwas ziviler sind dagegen die Lego-Technic-Modelle von McLaren P1 und Mercedes G-Klasse.



Auch interessant:

Top-10 Lego Technic für Autofans Diese Sets lohnen sich

Mehr als 1000 PS: Das kann der echte Porsche GT4 e-Performance Rennwagen

Der Porsche GT4 e-Performance Rennwagen basiert auf dem 718 Cayman GT4 Clubsport und leistet bis zu 800 kW (1.088 PS). Er beschleunigt in rund 3,4 s auf 100 km/h – die 200er-Marke wird in 5,6 s geknackt – und hat eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 280 km/h. Renneinsätze gibt es mit dem Wagen allerdings keine, denn es handelt sich um einen Prototyp, um die Leistungsfähigkeit von Elektroantrieben im Rennsport zu demonstrieren und zu entwickeln. Der GT4 e-Performance soll damit Porsches Einsatz für nachhaltigen Motorsport symbolisieren.