Le-Mans-Ikone Ford GT von Lego

Lego hat schon so einige legendäre Sportwagen nachgebildet und im Petto. Auch Fans der Marke Ford kommen dabei auf ihre Kosten. Was der Lego Technic Ford GT kostet und welche Funktionen er bietet, verraten wir hier!

Preis: Lego Technic Ford GT für unter 100 Euro

Der Lego Technic Ford GT besteht aus 1468 Teilen und richtet sich vermutlich auch aufgrund der Teileanzahl primär an erwachse Baumeister:innen ab 18 Jahren. Allerdings zeigen mannigfaltige Reaktionen im Netz, dass die Altersgrenze wohl doch eher eine relative ist. Bei Lego selbst kostet das Set 119,99 Euro, ist aber bei Online-Händlern wie Amazon auch deutlich günstiger zu haben. Beim Versandriesen kostet es beispielsweise derzeit nur 89,99 Euro (Stand: August 2024).

Diese Funktionen bietet das Set

Neben der recht hohen Teilezahl von fast 1500, was einem Teilepreis von 12,50 Euro entspricht, hat das Technic-Set des Ford GT (Setnummer: 42154) auch einige spannende Funktionen zu bieten. So ist wie bei fast jedem Technic-Modell eine Hand-of-God-Steuerung gegeben, mit der sich Räder an der Vorderachse und das Lenkrad über ein kleines Zahnrad auf dem Dach drehen lassen. Zudem bietet das Set bewegliche Flügeltüren, eine V6-Nachbildung mit beweglichen Kolben, einen ausfahrbarem Heckflügel und eine aufklappbare Motorhaube. Hinzu kommt eine Einzelradaufhängung. Das Modell ist im Maßstab 1:12 verfügbar und neun Zentimeter hoch, 39 cm lang und 18 cm breit.



Welche Lego-Autos gibt es sonst noch zum Nachbauen?

Neben dem Ford GT hat Lego auch einige weitere Autos im Sortiment. Von Lego Technic gibt es zum Beispiel den McLaren P1 oder den Porsche GT4 e-Performance. In der Icons-Reihe ist zur Zeit der Lamborghini Countach zu haben und bei den günstigen Speed-Champions-Modellen der Ferrari F40, der Ford Mustang Dark Horse oder der Pagani Utopia.



Ford GT: Die wichtigsten Fakten zum Vorbild

Der Ford GT (2016) hat einen 3,5-l-V6, der 660 PS (485 kW) leistet, und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 340 km/h. Den Supersportler zeichnet eine Kohlefaserbauweise und eine fortschrittliche Aerodynamik aus, darunter ein verstellbarer Heckspoiler und eine aktive Federung. Aufgrund der limitierten Produktion der Neuauflage, der langen Historie der Baureihe und der besonderen Stellung im Motorsport ist der Ford GT ein begehrtes Sammlerstück.