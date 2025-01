Rennsportspaß mit den neuen Lego-Ferraris

Die Lego-Neuheiten des Jahres 2025 halten einige Highlights für Motorsport-Fans bereit. Mit dabei: neue Modelle aus der Welt der Formel 1 – inklusive detailreicher Ferrari-Sets.

Lego Ferrari F1 2025: Preis, Release und Umfang

Am 1. März 2025 erscheint der Lego Technic Ferrari SF-24 F1. Das Modell bietet viele Funktionen wie eine bewegliche Lenkung, einen verstellbaren Heckflügel, einen V6-Motor mit drehender MGU-H-Einheit und ein 2-Gang-Getriebe. Das Set umfasst 1361 Teile und kostet 229,99 Euro (alle Preise Stand: Januar 2025). Das Set ist ideal für erwachsene Baumeister:innen und Sammler:innen geeignet, aber auch Rennsport-Fans ohne viel Lego-Erfahrung sollten dank der ausführlichen und bebilderten Anleitung keine Probleme beim Aufbau bekommen.



Ebenfalls am 1. März 2025 erscheint die erste Welle der neuen Speed-Champions-Reihe, diesmal mit klarem Formel-1-Fokus. Darunter findet sich auch der Ferrari SF-24 F1 in der Mini-Version. Das Set umfasst 275 Einzelteile, bietet unter anderem Details wie den Heckflügel oder den Halo-Bügel und ist mit 26,99 Euro deutlich günstiger als sein großer Bruder aus der Technic-Reihe. Zudem ist eine passende Minifigur im Set enthalten.



Empfehlenswerte Alternativen

Neben den Ferraris gibt es auch weitere Formel-1-Modelle, die Lego 2025 neu auf den Markt bringt. So erscheinen in der Speed-Champions-Reihe mit unter anderem dem Oracle Red Bull Racing RB20 F1 und dem Mercedes-AMG F1 W15 alle Fahrzeuge der aktuellen Teilnehmer. In der Technic-Reihe wird außerdem auch ein großer RB20 mit 1639 Teilen erscheinen. Zudem gibt es von Lego Icons den ikonischen Williams Racing FW14B mit Nigel Mansell als Minifigur. Zum Spielen eignen sich vor allem die City-Sets, bei denen es seit Januar 2025 zum Beispiel der Boxenstopp mit Ferrari-Rennwagen.



Welche Lego-Autos erscheinen 2025?

Nicht nur die Formel 1 bekommt 2025 viel Aufmerksamkeit von Lego. Der Klemmbausteinhersteller erweitert seine Kollektionen um zahlreiche Neuheiten zum Beispiel mit der Chevrolet Corvette Stingray. Das Technic-Set wird am 1. März 2025 erscheinen, verfügt über 732 Teile und kostet 59,99 Euro. Für denselben Preis wird auch der Toyota Supra MK4 aus den Fast and Furious-Filmen von Lego zu haben sein. Hier sind 810 Teile enthalten. In einem ausführlichen Artikel haben wir alle neuen Lego-Autos 2025 vorgestellt.