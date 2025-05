Lego-Autos sind nicht nur Spielzeug, sondern haben insbesondere als hochkomplexen Technic-Modelle auch Sammlerwert. Es ist nicht übertrieben, in vielen Fällen von echten Kunstwerken zu sprechen, zumal sie viel Zeit für den Aufbau in Anspruch nehmen. Das Modell also einfach lose im Schrank parken? Das ist für einige Lego-Fans sicherlich nicht befriedigend. Wir zeigen, wie das deutlich schöner und kreativer geht!

Die Lego Technic G-Klasse im Test (Video):

Der Klassiker: Vitrinen aus Acryl

Die wohl beliebteste Methode und auch unsere erste Empfehlung, um Lego-Autos zu präsentieren, ist die klassische Vitrine. Sie hat den Vorteil, dass sie die Modelle vor Staub und neugierigen Fingern schützen. Ausführungen aus Acryl sind zudem deutlich leichter als Glaskästen und zudem nicht so zerbrechlich.

Tirff-Acrylschaukasten

Die Vitrine von Tirff bestehen aus kratzfestem und UV-beständigem Acryl, das dauerhaft klar bleiben soll. Speziell für das Lego-Modell des Lamborghini Sián FKP 37 hat der Schaukasten passende Maße von 62 x 30 x 20 cm. Der Zusammenbau erfolgt ohne Kleber, die Teile sind laut Hersteller zum Schutz vor Kratzern beim Transport mit einer Folie versehen. Wichtig: Die Vitrine sollte vor hohen Temperaturen geschützt werden und sturzsicher stehen. Neben der Vitrine für den Sián bietet der Hersteller unter anderem auch einen Schaukasten für den Lego Ghostbusters ECTO-1.



Acryl-Vitrine von Cooldac

Die Acryl-Vitrine von Cooldac ist kompatibel mit dem Lego Technic Land Rover Defender. Sie misst 48 x 24,9 x 27,9 cm, trägt das Defender-Logo auf dem Sockel und hinterlegt den Modell-Offroader mit passendem Hintergrund. Die Marke hat außerdem auch zwei verschiedene Baukästen für die Lego Icons Delorean DMC 12 Zeitmaschine sowie einen für den Lego Technic Ford GT im Repertoire.



Hängesysteme für die Wand: Lego-Autos als 3D-Bild

Eine besonders stilvolle und moderne Möglichkeit ist es, Lego-Autos mit einer Art Bilderrahmen an der Wand zu befestigen. Hierzu gibt es spezielle Halterungen auf der Bildfläche, mit denen das Fahrzeug "schwebend" montiert wird. Diese Methode eignet sich besonders für größere oder außergewöhnliche Modelle, um sie wie ein Kunstwerk in den Raum zu integrieren.

Icuanuty-Präsentationswände für Lego-Autos

Vom Hersteller Icuanuty gibt es viele Wandhalterungen mit den passenden Designs zu den verschiedenen Lego-Autos. Der Rahmen besteht aus einer Aluminiumlegierung und soll der Vorrichtung Stabilität geben. Der Hersteller bietet unter anderem Wandhalterungen für den Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, den Lego Technic Peugeot 9X8 und den Lego Technic Bugatti Chiron.



Display-Wandhalterung von Wetceaom

Für den Lego Technic Ford GT gibt es wiederum eine Display-Wandhalterung von Wetceaom. Die Halterung misst 75 x 45 cm und ist passend zum Ford GT in blau-weiß gehalten. Zum Angebot von Wetceaom zählen zudem Wandhalterungen für die Lego-Modelle Ferrari 488 GTE AF Corse und Porsche 911 GT3 RS.



Auch interessant:

Beleuchtungssysteme: Upgrade für Lego-Autos

Eine gut durchdachte Beleuchtung kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, Lego-Autos stilvoll zu präsentieren. LED-Beleuchtungssysteme können beispielsweise Scheinwerfer, Rückleuchten und Innenraum zum Strahlen bringen und benötigen nur wenig Energie.

Lightailing Licht-Set

Um den Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37 in Szene zu setzen, eignet sich das Licht-Set von Lightailing. Das Nachrüst-Set bringt die Scheinwerfer und den Innenraum zum Leuchten. Zur Stromversorgung werden drei AA-Batterien benötigt. Die Marke vertreibt zudem auch Licht-Sets für den Ford GT und den McLaren Senna GTR.

Briksmax LED-Lichter für Lego-Autos

Für viele verschiedene Lego-Autos hat der Hersteller Briksmax Beleuchtungssysteme im Angebot. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung sollen die LED-Leuchten einfach in die Modelle zu integrieren sein. Von der Marke gibt es unter anderem auch Lichtsysteme für den Mercedes-AMG F1 und den Peugeot 9X8.