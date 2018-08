So stellen sich die Russen ihre neueste Kreation in "freier Wildbahn" vor.

Auch wenn das Concept an vielen Stellen unruhig wirkt: man wünscht sich eine Umsetzung in Serie.

Die russische Geländewagen-Legende Lada Taiga/Niva könnte schon bald neu aufgelegt werden. Auf dem Moskauer Autosalon 2018 präsentiert der Hersteller die Studie 4x4 Vision Concept. Avtovaz arbeitet Gerüchten zufolge schon seit einiger Zeit an einer neuen Generation!

Wird der bei uns seit einiger Zeit als Lada Taiga 4x4 angebotene Niva in naher Zukunft von einer modernen Neuauflage abgelöst? Eine auf dem Moskauer Autosalon 2018 präsentierte Studie macht Fans des kultigen Offroaders berechtigte Hoffnungen. Das Lada 4x4 Vision Concept transferiert das 40 Jahre alte Konzept in die Neuzeit und zeigt, wie spannend das Design eines zukünftigen Niva sein könnte. Laut Informationen der russischen Izvestia will Avtovaz einen neuen Geländewagen schon bald in völlig neuer Form auf den Markt bringen und damit dem Wunsch einiger Kunden nach moderneren Autos nachkommen. Mit dem Lada Vesta hat man die neue Designlinie bereits eingeführt und sorgt seit 2017 auch in Deutschland für erstaunte Gesichter. Einen derart modernen Wagen aus Russland hat man schon lange nicht mehr gesehen. Man profitiert auch zunehmend vom Einstieg der Renault-Nissan-Gruppe, die das technische Niveau spürbar angehoben hat. Gleiches gilt für das Design, für das seit 2011 der ehemalige Volvo-Designer Steve Mättin verantwortlich zeichnet. Und damit es schwungvoll weitergeht, planen die Russen eine echte Modelloffensive mit vielen weiteren Modellen – darunter höchstwahrscheinlich eine Neuauflage des Lada Niva/Taiga. Mehr zum Thema: Das ist der Dacia Duster

Neuauflage des Lada Niva/Taiga geplant