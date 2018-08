... daben an den spezifischen Anforderungen moderner Zielgruppen in China sowie an den dortigen Straßen- und Verkehrsverhältnissen. Die Motoren werden bei der BMW 1er Limousine (2016) genau wie bei den ...

Die neue BMW 1er Limousine (2016) gibt es exklusiv für den chinesischen Markt. Drei- und Vierzylinder-Motoren mit TwinPower-Turbo-Technologie sowie die Ausstattungsvarianten Sport Line und Luxury Line stehen zur Auswahl.

Die exklusiv auf den chinesischen Markt zugeschnitten BMW 1er Limousine, die schon am 28. Februar 2017 in China ihren Marktstart feierte, könnte schon fast als kleiner 3er durchgehen. Wenngleich die Rückleuchten für die Serienproduktion deutlich weniger filigran ausfallen als bei der Studie. Technisch gesehen hat die BMW 1er Limousine – nach den Langversionen von 5er, 3er und X1 immerhin schon der vierte BMW speziell für China – mehr mit dem 2er Active Tourer gemein als mit seinem gleichnamigen BMW-Bruder. Unterm Blech steckt die Fronantriebs-Architektur UKL. Bei der Entwicklung der BMW 1er Limousine – übrigens in München – haben auch chinesische Ingenieure mitgewirkt, um das Stufenheck für die besonderen Straßen- und Klimabedingungen in China fit zu machen. Optisch aber präsentiert sich die 1er Limousine (2016) wie ein typischer BMW: ein prägnantes BMW-Gesicht mit Doppelniere und LED-Doppelrundscheinwerfern. Auf genannter Basis der UKL-Architektur bietet die BMW 1er Limousine serienmäßig Frontantrieb, auf Wunsch aber auch den Allradantrieb xDrive mit Haldex-V-Kupplung. Die Konturen der Türen wurden harmonisch in die Proportionen des Kompaktmodells integriert. Die hinteren Öffnungen reichen nun weit in den Heckbereich hinein und sollen den Fond-Passagieren einen komfortablen Ein- und Ausstieg gewähren. Die BMW 1er Limousine will mit ihrer Sportlichkeit ein emotionsstarker Neuzugang für das Segment der kompakten Premium-Fahrzeuge in China sein. Fahrzeugkonzept und Ausstattung orientieren sich daben an den spezifischen Anforderungen moderner Zielgruppen in China sowie an den dortigen Straßen- und Verkehrsverhältnissen. Mehr zum Thema: So kommt der BMW M140i

Neuheiten BMW 1er (2018): Neue Fotos (Update!) Wir enttarnen den BMW 1er

Fakten zum BMW 1er im Video:

BMW 1er Limousine (2016) nur für China