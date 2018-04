Schon nach vier Jahren kündigt sich der Kia Soul (2020) dritter Generation mit einem gut verpackten Vorbote im eisigen Gefielde Nordeuropas an. Bis zum Marktstart soll der Crossover auf Herz und Nieren getestet werden.

Die allerersten Aufnahmen des Erlkönigs bei Testfahrten in Skandinavien zeigen: Beim Kia Soul (2020) ist auch weiterhin Musik drin. Da die Koreaner offenbar keinen Grund sehen, das Design über die Maße zu verändern, kommt der Prototyp dem Betrachter sehr vertraut vor. Wie die zwei Vorgänger möchte sich also auch die dritte Generation durch das mittlerweile so typische Box-artige Design von der Masse abheben, den Individualismus frönen und sich irgendwo zwischen SUV, Klein- und Kompaktwagen eingliedern. An der Front bahnt sich allerdings eine faustdicke Überraschung an: Sofern die Erlkönig-Verkleidung mit dem Betrachter keine Spielchen spielt, erhält der Koreaner erstmalig geteilte Frontleuchten im Stile der Schwestermarke Hyundai. Wie bei Kona und Santa Fe dürfte sich folglich oben auf Höhe der Motorhaube das LED-Tagfahrlicht wiederfinden, unten im Stoßfänger der eigentliche Scheinwerfer für das Abblendlicht. Am Heck bleiben auch der Neuauflage des Kia Soul (2020) hingegen die charakteristischen vertikalen Rückleuchten erhalten. Hier sind also keine tief greifenden Veränderungen zu erwarten.

Erste Fotos vom Kia Soul (2020)