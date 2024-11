Ab ins Gelände mit dem Lego Jeep Wrangler

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Bastler:innen und Geländefans aufgepasst: Auch der Jeep Wrangler ist als Klemmbausteinmodell von Lego verfügbar. Aber was hat das Set zu bieten? Das verraten wir hier!

Der Lego Technic Jeep Wrangler besteht aus 665 Teilen und misst 12 cm in der Höhe, 24 cm in der Länge und 13 cm in der Breite. Das Modell ist für Kinder ab 9 Jahren geeignet, aber auch erwachsene Baumeister:innen können sich auf ein viel Bauspaß freuen. Es eignet sich sowohl als spannendes Bauprojekt als auch als Spielzeugauto oder dekoratives Element für Jeep-Fans.

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres vor der Tür. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Hier die besten Angebote entdecken:

Welche Funktionen und Details bietet der Lego-Jeep?

Der Lego Technic Jeep Wrangler bietet Funktionen wie eine funktionierende Frontlenkung, eine Radaufhängung mit großer Achsverschränkung und eine Seilwinde. Klappbare Türen, eine Motorhaube, umlegbare Hecksitze und klassische Jeep-Details wie Scheinwerfer und Kühlergrill gibt es beim Bau des Geländewagens ebenfalls zu entdecken. Die gelb-schwarze Lackierung passt zu den Farben des originalen Vorbilds.



Wie stellt man Lego-Autos am besten aus?

Lego-Autos lassen sich am besten in offenen Regalen oder staubgeschützten Vitrinen präsentieren, wobei dunkle oder neutrale Hintergründe die Modelle sogar noch hervorheben können. Eine passende Beleuchtung mit LED-Sets betont die Details und macht das Set auch im Dunkeln zum echten Hingucker. Für viele Modelle gibt es auch passende Halterungen, um sie schwebend an der Wand auszustellen.



Auch interessant:

Wie pflegt man Lego-Modelle richtig?

Damit Lego-Modelle weiterhin aussehen wie neu, empfehlen wir sie regelmäßig mit einem weichen Pinsel oder Druckluftspray zu entstauben. Bei stärkerem Schmutz helfen lauwarmes Wasser und etwas Spülmittel – danach die Steine auf einem Handtuch an der Luft trocknen lassen, dabei sollte aber direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Um die Modelle dauerhaft zu schützen, sind Vitrinen oder Abdeckhauben ideal. So bleiben die Modelle frei von Staub und Sonnenlicht kann die Farben nicht verblassen lassen.