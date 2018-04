Eckdaten Bauzeitraum seit 2018 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4770/1890/k.A. mm Leistung von 150 bis 197 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis k.A.

Die vierte Generation des Hyundai Sante Fe feiert 2018 mit einem rundum neuen Design ihren Marktstart. Das Flaggschiff der Koreaner soll zu einem geschätzten Preisen von 37.000 Euro angeboten werden.

Der Hyundai Santa Fe rollt 2018 in neuer Form und mit überarbeiteten Motoren zu den Händlern. Die Koreaner haben mit der jüngsten Generation, zu einem Schätzpreis von 37.000 Euro, einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Im Stile des kleinen Kona trägt nun auch der 4770 Millimeter lange und 1890 Millimeter breite Santa Fe zweigeteilte Frontleuchten mit schmalen LED-Streifen als Tagfahrlicht auf Höhe der Motorhaubenkante und Frontscheinwerfern in der Frontstoßstange. Zwischen den Leuchten stellt sich der neue, wabenförmigen und mattsilbern abgesetzte Kaskaden-Familiengrill selbstbewusst in den Fahrtwind. Die grobmaschige Kühleröffnung unterstreicht genauso den rustikalen Offroad-Stil wie auch die stark ausmodellierten, nahezu eckigen Kotflügel oder die Seitenspiegel, die nach unten rutschen und nun an der oberen Türhälfte befestigt sind. Oberhalb der Türgriffe zieht sich über die gesamte Fahrzeuglänge eine markante Falz, das Heck fällt leicht ab. Insgesamt wird der Hyundai Santa Fe (2018) etwas kantiger und dadurch bulliger als sein rundlicher Vorgänger und orientiert sich dabei stets an der neuen Hyundai-Linie. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

Hyundai-Modellpalette im Video:

Überarbeitete Motoren im Hyundai Santa Fe (2018)

Auch das Interieur des Hyundai Santa Fe (2018) trägt das neue Design nach Art des Hauses: Der Bildschirm in den drei Größen fünf, sieben oder acht Zoll steht frei und blickgünstig für den Fahrer, obendrein ergänzt ein 8,5 Zoll großes Head-up-Display das Infotainmentsystem. Optional sind volldigitale Instrumente erhältlich, die Klimaeinheit ist griffgünstig hoch platziert. Mit der neuen Generation soll es auch weiterhin eine fünf- und siebensitzige Variante geben, bei der alle Passagiere vom fünf Zentimeter auf 2770 Millimeter angewachsenen Radstand profitieren. Auch der Kofferraum ist um 40 auf jetzt 625 Liter angewachsen. Eine ganze Armada von Assistenzsystemen fassen die Koreaner unter dem Dachbegriff Hyundai SmartSense zusammen: Neu ist unter anderem ein Querverkehrswarner, der mit einer Notbremsfunktion in kniffeligen Situationen eingreift. Safety Exit Assist nennt sich der Assistent, der selbstständig die Türen verriegelt, wenn sich ein Auto oder Motorrad von hinten nähert. So können Unfälle beim unbedachten Öffnen der Tür verhindert werden. Das gleiche Ziel hat der Frontkollisionswarner mit autonomem Notbremsassistenten. Der Spurhalteassistent erhält beim Hyundai Santa Fe (2018) drei Modi: Er warnt bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn, er korrigiert die Lenkung vor dem Überfahren einer Fahrbahnbegrenzung und steuert selbstständig in der Mitte der Fahrspur. Und die 360-Grad-Ansicht mit Kameras an Front, Heck und Unterseite der Außenspiegel des Hyundai Santa Fe (2018) vereinfacht das Manövrieren.

Preis: Santa Fe (2018) ab ca. 37.000 Euro