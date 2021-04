Mit dem Hyundai Santa Cruz (2022) will der Hersteller eine Mischung aus Pick-up, SUV und Crossover auf den US-Markt bringen. Bereits 2015 zeigte der koreanische Autobauer eine Studie, die offizielle Premiere findet am 15. April 2021 statt. Wir verraten, ob der Santa Cruz auch nach Deutschland kommt und wo der Preis starten dürfte!

Dass die amerikanische Kundschaft ihre Pick-ups liebt, weiß man auch in Südkorea: Deswegen bringt sich der Hyundai Santa Cruz für 2022 ein Fahrzeug in Stellung, das der Hersteller selbst als "Sport Adventure Vehicle" bezeichnet. Bereits 2015 stellten die Koreaner:innen das Santa Cruz Concept auf der Detroit Auto Show vor, die offizielle Premiere der Serienversion des kompakten Pick-up soll digital am 15. April 2021 erfolgen. Vorab hat Hyundai bereits erste Skizzen des neuen Modells veröffentlicht. Die Bilder zeigen, dass sich der Santa Cruz optisch weitgehend am neuen Tucson orientiert. Das betrifft vor allem die Front samt Grill mit integrierten Lichtmodulen. Technische Daten oder andere Details hält Hyundai derzeit noch zurück, verspricht lediglich "starke und effiziente Antriebsoptionen" sowie Allradantrieb. Unter der Haube der Studie steckte damals ein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Diesel mit 190 PS und rund 400 Newtonmeter Drehmoment. Auch zu welchem Preis der Hyundai Santa Cruz (2022) starten soll, ist bislang nicht bekannt. Gebaut wird der kompakte Pick-up im Hyundai-Werk in Montgomery (Alabama), ein Marktstart in Deutschland ist nicht vorgesehen. Mehr zum Thema: Das ist der Hyundai Tucson (2020)

Hyundai Santa Cruz (2022): Preis & Deutschland