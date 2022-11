Wer sich für einen Kleinwagen mit niedrigen Unterhaltskosten interessiert, sollte auch den Hyundai i20 in Erwägung ziehen. Der i20 im Gebrauchtwagen-Check!s

Positiv Gut abgestimmtes Fahrwerk, solide Verarbeitung, großer Stauraum, gute Ausstattung, niedrige Unterhaltskosten Negativ Unpräzises Schaltgetriebe, gefühllose Lenkung, erste Generation mit häufigen Elektronik-Problemen, träger 100-PS-Saugmotor (74 kW)

Die Zeiten, in denen der Preis das wichtigste Kaufargument für einen neuen Hyundai war, sind lange vorbei – ein gutes Beispiel im Kleinwagensegment ist der Hyundai i20, den wir hier als Gebrauchtwagen checken. Die zweite Generation des Koreaners, die von 2014 bis 2020 gebaut wurde, kann auf ganzer Ebene mit der europäischen Konkurrenz mithalten – zahlreiche Siege in verschiedensten Vergleichstests sind der Beweis. Die Ausstattung ist umfassend und modern, das Fahrverhalten rundum erwachsen, und auch optisch wirkt die zweite Generation viel selbstbewusster als der Vorgänger. Dank des gewachsenen Radstands bietet der knapp über vier Meter lange Koreaner auch den Insass:innen im Fond genug Platz. Der geräumige Kofferraum lässt sich durch Umlegen der Rücksitze von 326 auf 1042 Liter erweitern. Auch das Interieur wirkt hochwertig: An Verarbeitung, Ergonomie und Materialauswahl gibt es nichts auszusetzen. Zur Modellpflege 2018 wurde die dreitürige Coupé-Variante in Deutschland gestrichen, ebenso die beiden Euro-6-Diesel mit 75 PS (55 kW) und 90 PS (66 kW). Als geläufigste Antriebe stehen für den Hyundai i20 verschiedene Drei- und Vierzylinder-Benziner mit 75 PS (55 kW) bis 120 PS (88 kW) zur Wahl. Die 2016 eingeführten 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbos (100 PS/74 kW und 120 PS/88 kW) geben sich lebendiger als die teils etwas trägen Saugmotoren, was auch beim Kauf eines Gebrauchtwagens beachtet werden sollte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Hyundai i20 als Gebrauchtwagen kaufen

