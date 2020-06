Der Honda Jazz (2020) ist in Europa ausschließlich als Hybrid-Benziner erhältlich. Beim Antriebsprinzip, das schon vom Honda CR-V bekannt ist, werden die Vorderräder elektrisch angetrieben, während der Verbrenner hauptsächlich die Batterie lädt. Erst in höheren Geschwindigkeitsbereichen treibt der Verbrenner die Vorderräder mit an. Trotz des Hybridantriebs soll der Honda Jazz (2020) so praktisch sein wie eh und je. Auch bei der Sicherheit kommt der kleine Van mit Assistenzsystemen wie einem Kollisionswarner, einer Notbremsfunktion, einer adaptive Geschwindigkeitsregelung und einem Spurhalteassistenten nicht zu kurz. Wie der neue Jazz außen wie innen aussieht und was ihn noch ausmacht, zeigt das Video!

Neuheiten Honda Jazz (2020): Motor & Ausstattung Beim neuen Jazz ist Hybrid ein Muss